'Iruña 1997', la novela que perfectamente podría convertirse en el próximo thriller de una plataforma de streaming

‘Iruña 1997’ tiene todos los ingredientes para llamar la atención de una plataforma de streaming: una investigación criminal, una ciudad tomada por las fiestas de San Fermín y un contexto histórico marcado por uno de los episodios más duros de la historia reciente de España. El libro supone el debut en la novela negra de Natxo López, guionista navarro con una larga trayectoria en cine y televisión.

La historia sitúa al lector en Pamplona durante los Sanfermines de 1997. En ese escenario, Amaia, una policía municipal, y Julio, un periodista, pertenecen a dos mundos muy distintos de la ciudad, pero acaban unidos por una investigación que avanza mientras el país vive pendiente del secuestro de Miguel Ángel Blanco. La novela mezcla así intriga criminal, tensión política y retrato social de una ciudad atravesada por el miedo y la fiesta.

El perfil de su autor refuerza esa lectura audiovisual. Natxo López ha trabajado como guionista en series como ‘Perdida’, ‘Operación Marea Negra’, ‘Entrevías’, ‘Vivir sin permiso’, ‘La línea invisible’, ‘Gran Reserva’, ‘Hispania’ o ‘7 vidas’, además de películas como ‘Jefe’ y ‘Objetos’. Esa experiencia explica que ‘Iruña 1997’ tenga una estructura muy visual, con ritmo de thriller y una ambientación fácilmente trasladable a una ficción televisiva.

La novela también juega con un elemento muy atractivo para el género: el choque entre una trama policial y un momento histórico reconocible. No se limita a usar 1997 como decorado, sino que lo convierte en parte del conflicto. La Pamplona festiva convive con una España en tensión, y esa combinación permite imaginar una adaptación con varias capas: crimen, memoria, política, periodismo y vida cotidiana.

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Por eso, ‘Iruña 1997’ encaja con una tendencia cada vez más habitual en las plataformas: thrillers locales, con identidad territorial fuerte y un trasfondo histórico capaz de conectar con públicos amplios. La novela de Natxo López no llega anunciada como serie, pero su premisa, su autor y su atmósfera la colocan muy cerca de ese territorio donde la literatura negra empieza a parecerse al próximo gran estreno de ficción española.