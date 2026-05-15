Invitados '¡De viernes!' hoy: la última persona que pisó Cantora se sienta en plató, mientras la embarazada más polémica cuenta toda la verdad

‘¡De viernes!’ prepara una nueva entrega con Cantora como uno de sus grandes focos de la noche. El programa de Telecinco recibirá en plató a Almudena Mateos, última habitante y guardesa de la finca de Isabel Pantoja, que relatará cómo vivió la entrada de Kiko Rivera y su pareja, Lola García, en la propiedad el pasado 17 de abril.

“El 17 de abril llego de la compra y me encuentro el candado de la cancela principal forzado; mi sorpresa llega al ver que ha sido Kiko Rivera”, asegura Mateos, que explicará cómo el hijo de la tonadillera habría acudido acompañado de varios camiones para llevarse coches, carros, maletas y otros enseres. El espacio ofrecerá imágenes inéditas de ese episodio y de la conversación que el DJ mantuvo con su tío Agustín mientras recogía lo que quedaba en la finca.

La guardesa también denunciará que lleva siete meses sin cobrar su salario y contará cómo fueron los últimos días de Isabel Pantoja en Cantora antes de abandonar definitivamente la finca junto a su hermano. Además, el programa emitirá las únicas imágenes existentes de la visita de Kiko Rivera a Canarias para reencontrarse con su madre y del abrazo con Agustín Pantoja tras seis años sin hablarse.

La noche también contará con Rocío Muñoz, la mujer que asegura estar embarazada de Omar Montes. Tras sus declaraciones en redes sociales y en el propio programa, acudirá al plató con pruebas que, según sostiene, demostrarían su relación con el cantante.

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Carlos Lozano será otro de los invitados de la entrega para hablar de su regreso a Telecinco como presentador de ‘Amor o lo que surja’, el nuevo dating show que la cadena estrenará este verano. Además, Marisa Jara se incorporará como colaboradora a la mesa de ‘Supervivientes’, junto a Ylenia Padilla, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Karmele Marchante, para comentar la última hora del reality con imágenes inéditas de la aventura.