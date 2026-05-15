Jueves 14 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Horizonte' se dispara en Cuatro por encima del 10% y supera al cine de La 1 y a '¿A qué estás esperando?' en Antena 3
Telecinco lidera con claridad el jueves mientras Iker Jiménez firma uno de sus mejores datos del año.
Telecinco volvió a dominar con claridad la noche del jueves gracias a 'Supervivientes'. El reality alcanzó un 17,7% de cuota de pantalla y reunió a 1.033.000 espectadores, consolidándose una semana más como la oferta más fuerte del prime time. La otra gran sorpresa de la noche estuvo en Cuatro. 'Horizonte' se disparó hasta un espectacular 10,8% de share y 806.000 espectadores, firmando su segundo mejor dato del año. Además, el avance previo del programa ya había destacado en el access con un 8,1% y 959.000 espectadores.
En Antena 3, '¿A qué estás esperando?' volvió a sufrir y se quedó en un 7,2% de cuota con 592.000 espectadores, bajando casi dos puntos, después de recuperarse la semana anterior. La 1 apostó por la película 'Alimañas', dentro de 'El cine que somos', que registró un 9,5% de share y 694.000 espectadores. Más flojo estuvo Alberto Chicote en laSexta. 'Servicio secreto' cayó hasta el 3,2% de cuota de pantalla y 252.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con un 12,6% de cuota y 1.498.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 10,2% y 1.190.000 espectadores. Por su parte, laSexta destacó también con 'El Intermedio', que anotó un 7,1% y 842.000 espectadores. Finalmente, La 2 volvió a brillar con 'Cifras y letras', que alcanzó un gran 6,7% de share y 798.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.190.000 (10,2%)
El cine que somos “Alimañas (2023)”: 694.000 (9,5%)
Antena 3
El hormiguero: 1.498.000 (12,6%)
¿A qué estás esperando?: 592.000 (7,2%)
Telecinco
Supervivientes express: 1.004.000 (8,5%)
Supervivientes: 1.033.000 (17,7%)
laSexta
El intermedio: 842.000 (7,1%)
Servicio secreto X Chicote: 252.000 (3,2%)
Cuatro
First dates: 459.000 (4,3%)
Horizonte. Avance: 959.000 (8,1%)
Horizonte: 806.000 (10,8%)
La 2
Trivial Pursuit: 498.000 (4,7%)
Cifras y letras: 798.000 (6,7%)
Órbita Laika: 359.000 (3,1%)
En portada: 109.000 (1,3%)
LATE NIGHT
La 1
El cine que somos 2 “Mi querida cofradía”: 227.000 (6,7%)
La noche en 24h. Portada: 138.000 (7,7%)
Antena 3
¿A qué estás esperando?: 188.000 (4%)
Allí abajo: 64.000 (2,6%)
laSexta
Servicio secreto X Chicote: 119.000 (3,4%)
Pesadilla en la cocina: 101.000 (5,4%)
Cuatro
Callejeros: 162.000 (5,2%)
En el punto de mira: 76.000 (4,2%)
La 2
El cine de La 2 “Pelic: Los hijos de otros”: 64.000 (1,3%)
Cine “El pasajero (The Commuter)”: 34.000 (1,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 839.000 (10,5%)
Valle salvaje: 688.000 (10%)
La promesa: 875.000 (13,1%)
Malas lenguas: 798.000 (10,8%)
Aquí la Tierra: 1.086.000 (12,3%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.209.000 (14,2%)
Y ahora, Sonsoles: 718.000 (10,3%)
Pasapalabra: 1.591.000 (18,7%)
Telecinco
El tiempo justo: 660.000 (8,5%)
El diario de Jorge: 630.000 (9,4%)
¡Allá tú!: 755.000 (9,1%)
laSexta
Zapeando: 484.000 (5,8%)
Más vale tarde: 406.000 (5,9%)
laSexta Clave: 487.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 551.000 (7%)
Lo sabe, no lo sabe: 397.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 591.000 (6,5%)
Grandes documentales: 263.000 (3,4%)
Malas lenguas: 456.000 (6,7%)
Trivial Pursuit: 148.000 (1,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 370.000 (18,3%)
Mañaneros 360: 471.000 (15,4%)
Mañaneros 360: 898.000 (11,1%)
Antena 3
Espejo público: 354.000 (14%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 740.000 (15,7%)
La ruleta de la suerte: 1.634.000 (22,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 168.000 (8,9%)
El programa de AR: 291.000 (12,8%)
Vamos a ver: 385.000 (11,4%)
El precio justo: 622.000 (9,3%)
laSexta
Aruser@s: 287.000 (13,2%)
Al rojo vivo: 324.000 (8,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 12.000 (0,9%)
Alerta cobra: 8.000 (0,4%)
Alerta cobra: 22.000 (1,1%)
En boca de todos: 235.000 (7,6%)
La 2
El año salvaje en África: 13.000 (0,7%)
España pueblo a pueblo: 23.000 (1,2%)
Aquí hay trabajo: 26.000 (1,2%)
La aventura del saber: 18.000 (0,8%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 17.000 (0,7%)
Hoteles gourmet: 32.000 (1,3%)
El western de La 2 “Dinamita Jim”: 72.000 (2,3%)
El cazador: 168.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.153.000 (23,4%)
Telediario 1: 1.449.000 (15,7%)
Informativos Telecinco 15h: 850.000 (9,2%)
laSexta Noticias 14h: 710.000 (8,6%)
Noticias Cuatro 1: 592.000 (8,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.877.000 (18,1%)
Telediario 2: 1.316.000 (12,8%)
Informativos Telecinco 21h: 870.000 (8,5%)
laSexta Noticias 20h: 538.000 (6,7%)
Noticias Cuatro 2: 405.000 (5%)
Matinal
Telediario matinal: 175.000 (21,4%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 128.000 (14,5%)
El Matinal (Telecinco): 102.000 (8,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,8%), Telecinco (10,3%), Cuatro (6,5%), laSexta (6,2%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).
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