Expulsado en 'Supervivientes' ayer: la decisión más inesperada del público, que los concursantes creen que se trata de una broma

‘Supervivientes 2026’ abrió una nueva etapa este jueves con la esperada unificación de sus playas. Tras 71 días de convivencia extrema en Honduras, Jorge Javier Vázquez dio paso a uno de los grandes momentos de la edición: el nacimiento de Playa Conquista, el nuevo territorio en el que todos los concursantes continuarán la aventura juntos.

Antes de esa unificación, el programa resolvió una expulsión especialmente reñida. Almudena, Alvar y Aratz llegaban nominados a la gala, pero el primero en salvarse fue Alvar, que consiguió el 41,6% de los votos para continuar. Después, la elección volvió a abrirse para decidir el duelo final entre Aratz y Almudena.

La decisión de la audiencia no pudo estar más ajustada. Pasada la una de la madrugada, Jorge Javier anunció que se trataba de “la votación más ajustada de toda la edición”, con un 50,3% frente a un 49,7%. Antes de conocer el resultado, Almudena quiso despedirse de Borja por si era ella quien abandonaba el concurso: “Me he dado cuenta de que el amor se elige, no se necesita. Gracias por no haberme abandonado en un momento tan complicado de mi vida y sin pedir nada a cambio”.

Finalmente, el presentador comunicó que el salvado era Aratz. Almudena se quedó completamente en shock y no podía creer el resultado. “¿Es broma?”, repetía mientras sus compañeros la abrazaban y Borja rompía a llorar. La concursante tardó unos minutos en asumir su salida, hasta que María Lamela la despidió desde Honduras y tuvo que abandonar la Palapa.

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La despedida dejó una de las imágenes más emotivas de la noche. Borja corrió para abrazar a Almudena por última vez antes de que se marchara, y ambos se besaron entre lágrimas. Ya con las playas unificadas, Ivonne ganó el primer juego de líder de Playa Conquista. La nueva lista de nominados quedó formada por Aratz, Alvar, Claudia y Gerard, elegido directamente por la líder.