'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 14 de mayo: don Hernando expulsa a Leonor y Rosalía de la Casa Grande

‘Valle Salvaje’ continúa este jueves 14 de mayo con un capítulo marcado por decisiones drásticas y enfrentamientos familiares. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix.

En el capítulo 415, don Hernando toma una medida contundente contra Leonor y Rosalía. Sin contemplaciones, las expulsa de la Casa Grande y deja claro que no piensa ceder ante ellas. La decisión abre un nuevo escenario para ambas, obligadas a afrontar las consecuencias de quedarse fuera del lugar que hasta ahora había sido su refugio.

Mientras tanto, Bárbara está dispuesta a llegar demasiado lejos en su búsqueda del niño que podrían estar ocultando las parteras. Su impulso amenaza con provocar una situación peligrosa, pero Luisa consigue intervenir a tiempo e impedir que cometa una locura.

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La tensión también crece alrededor de Rafael. José Luis intenta frenarlo antes de que dé un paso irreversible, pero su hijo parece tener ya claro de qué lado quiere estar. La gran duda es si todavía queda margen para hacerle cambiar de opinión o si su decisión llega demasiado tarde.