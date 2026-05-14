Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresCeliaquíaGlutenHipotecaHantavirusIVACrucerosBarcelonaFlorentino PérezEurovision 2026Copago farmacéuticoPermiso conducirBTS
instagramlinkedin

Episodio 415

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 14 de mayo: don Hernando expulsa a Leonor y Rosalía de la Casa Grande

Luisa logra frenar a Bárbara antes de que cometa una imprudencia, mientras Rafael toma una decisión que inquieta a José Luis.

Avance diario de 'Valle salvaje'

Avance diario de 'Valle salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Valle Salvaje’ continúa este jueves 14 de mayo con un capítulo marcado por decisiones drásticas y enfrentamientos familiares. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix.

En el capítulo 415, don Hernando toma una medida contundente contra Leonor y Rosalía. Sin contemplaciones, las expulsa de la Casa Grande y deja claro que no piensa ceder ante ellas. La decisión abre un nuevo escenario para ambas, obligadas a afrontar las consecuencias de quedarse fuera del lugar que hasta ahora había sido su refugio.

Mientras tanto, Bárbara está dispuesta a llegar demasiado lejos en su búsqueda del niño que podrían estar ocultando las parteras. Su impulso amenaza con provocar una situación peligrosa, pero Luisa consigue intervenir a tiempo e impedir que cometa una locura.

Noticias relacionadas

La tensión también crece alrededor de Rafael. José Luis intenta frenarlo antes de que dé un paso irreversible, pero su hijo parece tener ya claro de qué lado quiere estar. La gran duda es si todavía queda margen para hacerle cambiar de opinión o si su decisión llega demasiado tarde.

Suscríbete para seguir leyendo

  1. Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
  2. El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
  3. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  4. Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
  5. Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet
  6. Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
  7. El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
  8. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Barcelona abre las ayudas de hasta 1.050 euros para familias con hijos: cómo solicitarlas y requisitos

Barcelona abre las ayudas de hasta 1.050 euros para familias con hijos: cómo solicitarlas y requisitos

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 14 de mayo: don Hernando expulsa a Leonor y Rosalía de la Casa Grande

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 14 de mayo: don Hernando expulsa a Leonor y Rosalía de la Casa Grande

Estas son las otras veces que España -y otros países- no ha participado en Eurovisión

Estas son las otras veces que España -y otros países- no ha participado en Eurovisión

El Govern se abre a estudiar una mejora salarial para el profesorado tras una primera reunión sin acuerdo

El Govern se abre a estudiar una mejora salarial para el profesorado tras una primera reunión sin acuerdo

La renta disponible de los hogares españoles aumentó un 0,5% en el último trimestre de 2025, por debajo de la media de la OCDE

La renta disponible de los hogares españoles aumentó un 0,5% en el último trimestre de 2025, por debajo de la media de la OCDE

Inspecció de Treball sancionó a la fundación del exprofesor del Conservatori del Liceu acusado de tocamientos tras las denuncias de unas trabajadoras

Inspecció de Treball sancionó a la fundación del exprofesor del Conservatori del Liceu acusado de tocamientos tras las denuncias de unas trabajadoras

La ridícula guerra entre Ecuador y Colombia

La ridícula guerra entre Ecuador y Colombia

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks abre inscripciones con 40.000 dorsales para 2027

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks abre inscripciones con 40.000 dorsales para 2027