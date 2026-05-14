Gran labor
Los Premios Inocente celebran 15 años repartiendo ayudas a proyectos sociales por la infancia, con distinciones para Conchita y Carolina Iglesias
La Fundación Inocente cumple 30 años y reconoce a 13 entidades de toda España.
La Fundación Inocente ha celebrado la XV edición de los Premios Inocente coincidiendo con su 30º aniversario. La gala, celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, sirvió para convertir la solidaridad en ayudas directas a 13 entidades sociales que trabajan con niños, niñas y familias en ámbitos como la discapacidad, las enfermedades raras, la inclusión educativa, la exclusión social o la atención hospitalaria.
Cada una de las causas finalistas recibió 5.000 euros para impulsar sus proyectos, después de superar los 3.000 votos populares necesarios para validar su candidatura. En esta edición participaron padrinos y madrinas del mundo de la música, la televisión, el deporte y las redes sociales, que prestaron su imagen para dar visibilidad a las entidades y movilizar apoyo a través de sus comunidades.
Entre los proyectos premiados figuran iniciativas de Ciudad San Juan de Dios Sevilla, Fundación Aenilce, Cooperación Internacional ONG, Federación de Persoas Xordas de Galicia, Amival, Fundación Kike Osborne, Menudos Corazones, Fundación Bobath, Slc6a1 Spain, Asociación Navarra de Autismo, Fundación Querer, Fundación Apadis y Fundación Soñar Despierto. Todas ellas recibirán apoyo económico para dar continuidad a programas de acompañamiento, terapias, accesibilidad, formación, autonomía o inclusión.
La gala también reconoció la creatividad de las campañas. Conchita obtuvo el Premio al Mejor Vídeo por su colaboración con la Fundación Kike Osborne, mientras Carolina Iglesias recibió el Premio Especial del Jurado por su apoyo a la Federación de Persoas Xordas de Galicia. Ambos reconocimientos suman 5.000 euros adicionales para las entidades que representaban.
La entrega estuvo conducida por Juanma López Iturriaga y contó con la presencia de patronos, colaboradores y representantes institucionales. Jose Velasco, presidente de la Fundación Inocente, cerró el acto subrayando el crecimiento de la convocatoria: “Para nosotros es muy gratificante ver cómo se suman más entidades a la convocatoria y el esfuerzo y nivel de los vídeos; cada año es más difícil elegir los premiados: proyectos únicos que tienen un fin muy especial, ayudar”.
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