Mediaset apuesta por el Gran Premio de Catalunya de MotoGP con Jorge Martín al asalto del liderato: horarios y qué canal emitirá entrenamientos, Sprint y carreras

Mediaset España emitirá este fin de semana el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, una de las pruebas clave de la temporada. El Mundial llega al Circuit de Barcelona-Catalunya con Marco Bezzecchi como líder de la categoría reina y Jorge Martín a solo un punto, por lo que la cita catalana puede ser decisiva en la pelea por el liderato. La cobertura podrá seguirse en abierto en Be Mad y Telecinco, además de estar disponible en Mediaset Infinity.

La retransmisión arrancará el viernes en Be Mad con los primeros entrenamientos y continuará durante todo el fin de semana con las clasificaciones, la Sprint Race y las carreras del domingo. Telecinco asumirá los momentos principales de la cita, con la Sprint de MotoGP el sábado y las tres carreras del domingo, incluida la prueba reina a las 14:00 horas.

El previo de MotoGP incluirá una entrevista con Pedro Acosta, campeón de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023, actualmente situado en la parte alta de la clasificación. La emisión también rendirá homenaje a Luis Salom coincidiendo con el décimo aniversario del accidente en el que el piloto balear perdió la vida en este mismo circuito.

La cobertura contará con Sergio Romero en la narración, los comentarios de Álex Crivillé y Judit Florensa, y Mela Chércoles siguiendo toda la actualidad desde el pit-lane. Además de la lucha entre Bezzecchi y Jorge Martín, el foco estará puesto en Álex Márquez, vencedor en este trazado la pasada temporada, y en el pulso técnico entre Ducati y Aprilia.

Horarios del Gran Premio de Catalunya de MotoGP en Mediaset

Viernes 15 de mayo | Be Mad

8:55 horas: entrenamientos libres de todas las categorías

13:10 horas: prácticas

Sábado 16 de mayo | Be Mad

8:35 horas: entrenamientos libres de Moto3 y Moto2

10:45 horas: entrenamientos libres, Q1 y Q2 de MotoGP

11:30 horas: documental ‘Ángel Nieto: cuatro vidas’

12:40 horas: clasificaciones de Moto3 y Moto2

Sábado 16 de mayo | Telecinco

14:55 horas: Sprint Race de MotoGP

Domingo 17 de mayo | Be Mad

9:35 horas: warm-up

Domingo 17 de mayo | Telecinco

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