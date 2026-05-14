Martin se pronuncia sobre el regreso de 'Paquita Salas' y se abre a la versatilidad artística : "Quiero explorar"

El cantante y actor Martin Urrutia está a punto de comenzar su tour después del lanzamiento de su primer disco. En el marco de los Premios Dial 2026, que tuvieron lugar el pasado 12 de marzo en Tenerife, el ex de 'Operación Triunfo' hizo unas declaraciones para YOTELE en las que valoró su experiencia en 'Mariliendre', su salto al cine con 'Kraken', así como el momento actual de su carrera artística, enfocada a su nuevo disco y gira. Por último, Martin se pronuncia sobre el regreso de 'Paquita Salas'.

YOTELE: El año pasado pudimos verte como actor en la serie 'Mariliendre', ¿cómo valoras tu experiencia?

Martin: Una experiencia brutal, super nutritiva como actor y como persona. Y ver la acogida que ha tenido la verdad es que ha sido guay y estamos todos deseando que se renueve porque sería muy divertido volver a rodar juntos todos y bailar y cantar...

Y: Además tambien das el salto al cine en la película 'Kraken: El libro negro de las horas', ¿qué diferencias has notado entre la grabación de una serie y una película?

M: Es muy diferente a 'Mariliendre'. 'Kraken' ha sido un proyecto en el que me he visto como en una piel bastante alejada de la mía. Sí que el personaje tenía como bastante tono en el que podía moverme fácilmente desde mí. Ha sido una trama romántica con una chica en los años 70 y ha sido un reto, pero lo he disfrutado. También es un papel pequeño, no es como 'Mariliendre' que tenía más peso y más presencia en toda la trama. Es más un guiño en la historia y estoy contento con la experiencia.

Y: También lanzas tu primer disco 'La insolación', ¿vas a centrar tu carrera más en la música ahora, en la interpretación o te gustaría compaginar ambas facetas?

M: Mi idea vital siempre va a ser hacer proyectos diferentes, no solo de actor en audiovisual y cantante haciendo discos y haciendo música. Mi idea es poder desplegarme y llenar todas las inquietudes que tenga, ya sea interpretativas o musicales...Ahora es verdad que con el disco y la gira que hemos anunciado estoy muy centrado en esta parte musical porque es lo que me toca y lo quiero exprimir bien, pero artísticamente quiero explorar y siempre lo he sabido.

Y: Por último, se ha oficializado el regreso de 'Paquita Salas', ¿te gustaría ser uno de los participantes de la cuarta temporada?

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M: ¡Sí, lo he visto! Me encantaría, la verdad. Soy fan y es un proyecto que me encantaría hacer.