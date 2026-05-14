Desenmascarados en ‘Mask Singer’ ayer: una mítica colaboradora de ‘Sálvame’ y el gran vidente de los famosos

‘Mask Singer’ volvió a dejar dos desenmascaramientos muy reconocibles en su última gala. El concurso de Antena 3 descubrió primero a Pizza, una máscara que escondía a Lydia Lozano, una de las colaboradoras más recordadas de ‘Sálvame’. Su identidad fue acertada por Ana Milán, que fue la primera en apostar por ella, y después también por Boris Izaguirre.

Antes de que Pizza se quitara la máscara, los investigadores habían barajado nombres muy distintos. Juan y Medio pensó que podía ser Marta Sánchez, Roberto Brasero apostó por Penélope Cruz y Ruth Lorenzo llegó a señalar a Pilar Eyre. Finalmente, la voz, las pistas y la energía del personaje terminaron llevando hasta Lydia Lozano, que celebró su paso por el programa con una sonrisa.

La periodista aseguró que repetiría sin dudarlo la experiencia. “Volvería a participar. Es un concurso en el que te lo pasas bien desde el primer momento”, afirmó tras ser desenmascarada. Su aparición permitió verla en un registro muy diferente al de la crónica social, jugando con el misterio y la música dentro del formato presentado por Arturo Valls.

La segunda máscara de la noche fue Tortuga, que ocultaba a Rappel. En este caso, todos los investigadores lograron dar con la identidad del famoso vidente, uno de los rostros más populares de la televisión y la crónica social durante décadas. Su presencia en el concurso fue especialmente celebrada por el esfuerzo que realizó en cada actuación, ya que necesitaba salir acompañado por los guardaespaldas del concurso al escenario debido a su dificultad para andar.

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Tras descubrirse su identidad, los investigadores le agradecieron los momentos que había dejado durante su paso por ‘Mask Singer’. Rappel también quiso corresponder el cariño recibido y dedicó palabras de agradecimiento al equipo del programa por el trato durante las grabaciones. Su salida, junto a la de Lydia Lozano, dejó una noche marcada por la nostalgia televisiva y dos personajes muy queridos por el público.