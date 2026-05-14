Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' arrasa con su salto al prime time del miércoles y destrona a 'Mask Singer', que resiste en Antena 3

Los miércoles tienen un nuevo líder: 'La isla de las tentaciones' dominó la noche en Telecinco con su salto al prime time. El reality subió hasta el 14,9% de cuota de pantalla y reunió a 979.000 espectadores, firmando su segundo mejor miércoles de la temporada y liderando con claridad su franja de emisión.

En Antena 3, 'Mask Singer' se mantuvo como una de las principales ofertas del prime time con un 12,4% de share y 895.000 espectadores. Peor le fue a La 1 con el sexto capítulo de 'Barrio Esperanza', que cayó más de dos puntos en una semana y se quedó en un 7,7% de cuota con 665.000 espectadores.

La gran subida de la noche llegó en laSexta. 'La noche de Aimar' creció hasta su máximo en prime time con un 7,7% de share y 609.000 espectadores gracias a la visita de El Gran Wyoming y María del Monte. Antes, la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez alcanzó un 6,8% y 759.000 espectadores.

En Cuatro, '100% únicos' se quedó con un 3,7% de cuota y 289.000 espectadores, aunque la cadena sí destacó en el access con 'Horizonte', que firmó su segundo mejor dato de 2026 al alcanzar un 8,4% y 1.047.000 espectadores.

En la franja del access, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de David Bisbal, registrando un 14,5% de share y 1.830.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 10,7% y 1.345.000 espectadores con Inma Cuesta, mientras que 'First Dates' siguió por encima del millón en Telecinco con un 8,7% y 1.092.000 espectadores.

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