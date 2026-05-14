Alberto Chicote se rompe tras el incendio de un restaurante de ‘Servicio Secreto’: “Se me saltan las lágrimas”

Alberto Chicote no pudo ocultar la emoción al hablar este martes en ‘Y ahora Sonsoles’ del incendio que ha destruido el restaurante ZM Isla del Ciervo, uno de los locales que forman parte de ‘Servicio Secreto’, su nuevo formato para laSexta. El chef explicó que el negocio había logrado remontar tras su paso por el programa y que el fuego llega en el peor momento posible, con la temporada de verano a punto de arrancar.

El presentador supo lo ocurrido casi por casualidad, después de recibir un mensaje a primera hora de la mañana en el que le preguntaban si el restaurante que estaba ardiendo era el de La Manga. Al confirmarlo, lo primero que hizo fue intentar contactar con el equipo del local para comprobar si todos estaban bien. Más tarde pudo trasladar tranquilidad: "Esta misma mañana el restaurante ZM Isla del Ciervo ha salido ardiendo. Por lo que se no ha habido daños personales y y todos los integrantes del equipo están bien", escribió el chef en redes sociales.

Chicote detalló que había personas cerca del establecimiento cuando comenzó el incendio y que fue el humo el que les alertó. También explicó que todavía no había podido hablar directamente con Miguel, el propietario, que vivía muy cerca del negocio, aunque sí le habían comunicado que se encontraba bien. El alivio por no tener que lamentar daños personales contrastó con la tristeza por el estado en el que quedó el restaurante.

El cocinero describió el ZM Isla del Ciervo como un lugar privilegiado, situado junto al mar y con un enorme potencial de cara al verano. Por eso, ver las imágenes del local calcinado le afectó especialmente. “Se me saltan las lágrimas”, reconoció en el programa de Sonsoles Ónega al recordar el trabajo realizado por los dueños y por el equipo de ‘Servicio Secreto’ para intentar sacar adelante el negocio.

Noticias relacionadas

Antes de su intervención televisiva, Chicote ya había enviado un mensaje de apoyo en redes sociales. “Quiero mandarles un abrazo enorme a todo el equipo de ZM y el deseo de que se sobrepongan ante esta adversidad tan devastadora”, escribió el chef, visiblemente tocado por una noticia que golpea de lleno a uno de los restaurantes protagonistas de su nuevo proyecto televisivo.