Tania Llasera sorprende con su teoría sobre Dios: “Si tuviera género, sería una mujer”

Tania Llasera ha compartido en su perfil de TikTok una reflexión que ella misma ha anticipado como polémica. La presentadora ha comenzado avisando de que podía recibir críticas por sus palabras, pero ha dejado clara su postura desde el primer momento: “Me va a caer mucho hate por este vídeo, pero me da igual. Voy a hablar de Dios. Yo creo que Dios es mujer”.

Llasera ha matizado que, en su opinión, la divinidad podría no tener género, pero ha defendido que, si lo tuviera, sería femenino. “Es posible que no tenga género, obviamente. Puede ser perfectamente que no tenga género, pero yo creo que si lo tuviera sería una mujer”, ha afirmado antes de apoyar su argumento en el papel de las mujeres como “la fuerza creadora de la humanidad”. “Obviamente necesitamos a los hombres, pero realmente quien hace el trabajo duro, la magia, es la mujer”, ha añadido.

La comunicadora también ha vinculado su reflexión con los ciclos biológicos femeninos y con una crítica a la construcción histórica del poder masculino: “Curiosamente, la gran mayoría de las religiones tienen como centro una figura masculina, en vez de una figura femenina, siendo nosotras las que tenemos un portal a la vida entre las piernas o una impresora 3D, como quieras pensarlo”.

A partir de ahí, Llasera ha ido más allá y ha cargado contra lo que ha definido como “la cultura del heteropatriarcado”. Según ha explicado, esa estructura “intenta borrar, minimizar, invisibilizar” a las mujeres y las quiere “delgadas, débiles, invisibles para quitarnos nuestro poder”. La presentadora ha insistido en que no tiene nada contra los hombres de forma individual, pero sí contra un sistema que, a su juicio, “nos hace mucho daño, de muchas maneras desde hace mucho tiempo”.

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La reflexión ha terminado con un mensaje sobre el futuro y el papel de las mujeres: “Creo que el futuro es femenino, lo creo desde hace mucho tiempo y lo creo fuertemente”. Llasera ha cerrado el vídeo reiterando su idea inicial: “Sí, creo que Dios, o si existe un poder divino de algún tipo, o no tiene género, o el género es absolutamente femenino. Y es mi manera de pensar y nadie me va a cambiar de opinión”.