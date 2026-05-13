‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 13 de mayo: Marta decide viajar a Argentina para encontrar a Fina

‘Sueños de libertad’ continúa este miércoles 13 de mayo con un capítulo marcado por la inquietud de Marta y el peso de varios secretos que empiezan a acercarse a la superficie. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

La posible muerte de Fina sigue destrozando a Marta. La De La Reina tiene una pesadilla con su amada y, tras despertar angustiada, toma una decisión drástica: viajar cuanto antes a Argentina para buscarla y descubrir qué ha ocurrido realmente. Damián, aunque preocupado por el impulso de su hija, decide apoyarla. Al mismo tiempo, Digna insiste a su marido en que ha llegado el momento de contarle a Pablo Salazar toda la verdad sobre la muerte de Gervasio.

Nieves también queda en una posición cada vez más incómoda. Don Agustín acude a verla con la intención de indagar sobre la muerte de Alberto y aclarar sus sospechas sobre un posible caso de eutanasia. La enfermera intenta mantener la calma ante sus preguntas, pero la presión del párroco termina afectándola hasta el punto de desahogarse con Begoña. Después, decide dar un paso importante en su vida personal y retomar el contacto con sus padres, animada por Mabel.

La crisis entre Tasio y Carmen tampoco encuentra salida. Él decide contarle toda la verdad sobre lo ocurrido con Paula y le pide una nueva oportunidad, asegurando que su historia con la doncella ha terminado. Pero Carmen está demasiado herida y no está dispuesta a perdonar tan fácilmente. Más tarde, Tasio acaba buscando consuelo en la cantina, donde comparte con Salva tanto sus problemas personales como la complicada situación de la fábrica.

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El robo de los camiones vuelve a complicarlo todo. Salva termina confesando la implicación de Gorito y, cuando acude a declarar ante la Guardia Civil, Tasio descubre que su amigo estuvo en prisión, aunque promete guardar el secreto. La noticia llega después a la prensa y Beatriz se alarma al reconocer a Gorito, recordando que lo vio junto a Álvaro. Mientras tanto, Miguel pide consejo a Salva para acercarse mejor a las mujeres, y Begoña no puede evitar entristecerse al ver a Valentina y Andrés paseando juntos por Toledo.