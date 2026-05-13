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Capítulo 560

'Sueños de libertad' avanza su reencuentro más esperado: Marta y Fina se vuelven a ver después del regreso de la fotógrafa

Las amantes se encontrarán de nuevo después del tiempo que ha pasado Fina en Argentina

'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' / ANTENA 3

Redacción Yotele

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Madrid
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'Sueños de libertad' prepara para mañana jueves 14 de mayo un capítulo muy especial para los seguidores de la serie. La ficción de Antena 3 emitirá a las 15:45 horas su episodio 560 y en él mostrará el esperado reencuentro entre Fina y Marta, después de que la primera vuelva de Argentina.

Mientras tanto, la trama del robo de los camiones da un vuelco total. Salva ha soltado la lengua ante Tasio, revelando que Gorito es el cerebro detrás del golpe.

Pero la cosa no queda ahí. Al ver la foto de Gorito en la prensa, Begoña y Beatriz han atado cabos rápidamente. Beatriz no se va a quedar de brazos cruzados y ya ha puesto en marcha su propia investigación: ¿Está Álvaro también implicado en el turbio negocio del robo?

Carmen ha descubierto la infidelidad de Tasio y la pareja ha protagonizado un fortísimo enfrentamiento que marca un antes y un después en su relación. Sin embargo, lejos de rendirse, Tasio le ha jurado y perdonado que luchará por ella "pase lo que pase". ¿Será capaz de recuperar su confianza o es ya demasiado tarde?

Por su parte, el clima se vuelve irrespirable para Nieves. Don Agustín, que no quita el dedo del renglón, sigue convencido de que ella es la mano negra tras la muerte del padre de Luz. En un juego de "gato y ratón", el párroco ha acribillado a Nieves a indirectas para forzar una confesión.

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La presión ha surtido efecto, pero de forma inesperada: Nieves ha decidido tirar de la manta ante Begoña. Esta confesión abre un nuevo e inquietante interrogante: ¿Corre peligro la vida de la enfermera tras conocer la verdad?

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