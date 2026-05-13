La rueda de prensa de Florentino Pérez incendia las redes y las tertulias: del “emperador” de Évole a los "toques dictatoriales" de Barceló

La inesperada rueda de prensa que Florentino Pérez dio ayer no terminó en Valdebebas. Su comparecencia, en la que anunció elecciones en el Real Madrid, descartó dimitir y cargó contra varios medios y periodistas, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del día en redes sociales y tertulias deportivas. El presidente blanco dejó frases como “me tendrán que echar a tiros” y defendió que seguirá al frente del club si los socios vuelven a respaldarle.

Una de las reacciones más compartidas fue la de Jordi Évole, que resumió la escena con una ironía dirigida al poder interno del dirigente madridista. “Y el emperador dijo: Esta tarde daré una rueda de prensa. Y nadie fue capaz de decirle que no al emperador”, escribió el periodista en redes. También Gabriel Rufián dejó su lectura con una frase breve: “Lo de Florentino lo haces con la IA y no te sale”.

En la radio, Ángels Barceló no ha podido ser más clara: "Fue una rueda de prensa delirante donde era incapaz de hilar un discurso más allá de mostrar toda su prepotencia, machismo y dejar toques dictatoriales en la gestión de un gran club", afirmó la periodista, llegando a calificar la convocatoria de "esperpento".

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El programa 'Malas lenguas' no se quedó atrás, y fue Sarah Santaolalla quien dejó patente el poder de Florentino Pérez en la sociedad española: "Florentino se puede cargar a periodistas, medios de comunicación, empresarios y políticos. Por eso los políticos compadrean con Florentino, porque él tiene más poder ahora mismo que el Presidente del Gobierno".