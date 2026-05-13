Resaca blanca
La rueda de prensa de Florentino Pérez incendia las redes y las tertulias: del “emperador” de Évole a los "toques dictatoriales" de Barceló
La comparecencia del presidente del Real Madrid, en la que negó su dimisión y anunció elecciones, provocó una oleada de reacciones entre periodistas, políticos y programas deportivos.
La inesperada rueda de prensa que Florentino Pérez dio ayer no terminó en Valdebebas. Su comparecencia, en la que anunció elecciones en el Real Madrid, descartó dimitir y cargó contra varios medios y periodistas, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del día en redes sociales y tertulias deportivas. El presidente blanco dejó frases como “me tendrán que echar a tiros” y defendió que seguirá al frente del club si los socios vuelven a respaldarle.
Una de las reacciones más compartidas fue la de Jordi Évole, que resumió la escena con una ironía dirigida al poder interno del dirigente madridista. “Y el emperador dijo: Esta tarde daré una rueda de prensa. Y nadie fue capaz de decirle que no al emperador”, escribió el periodista en redes. También Gabriel Rufián dejó su lectura con una frase breve: “Lo de Florentino lo haces con la IA y no te sale”.
En la radio, Ángels Barceló no ha podido ser más clara: "Fue una rueda de prensa delirante donde era incapaz de hilar un discurso más allá de mostrar toda su prepotencia, machismo y dejar toques dictatoriales en la gestión de un gran club", afirmó la periodista, llegando a calificar la convocatoria de "esperpento".
El programa 'Malas lenguas' no se quedó atrás, y fue Sarah Santaolalla quien dejó patente el poder de Florentino Pérez en la sociedad española: "Florentino se puede cargar a periodistas, medios de comunicación, empresarios y políticos. Por eso los políticos compadrean con Florentino, porque él tiene más poder ahora mismo que el Presidente del Gobierno".
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