Primera reacción de 'Malas lenguas' a la expulsión de Vito Quiles y Ndongo del Congreso: "Me preocupa más quienes les apoyan"

La expulsión de Vito Quiles y Bertrand Ndongo del Congreso que se ha conocido esta tarde ha sido una de los principales temas que ha abordado 'Malas lenguas' con Jesús Cintora en el día de hoy. El presentador, poco después de comenzar su porgrama en La 2, ha interrumpido la escaleta para conectar con una de sus reporteras, que se encontraba en las instalaciones del Congreso. Después, en la tertulia, el programa ha puesto el foco en la financiación y apoyo que reciben estos agitadores.

"La mesa acaba de resolver retirarle a ambos las acreditaciones", ha comentado la periodista, que explicaba que los agitadores acumulaban decenas de denuncias y expedientes abiertos en la Cámara Baja: "Por eso la mesa acaba de resolver esa retirada cautelar a la espera de resoluciones definitivas de esos expedientes", seguía comentando la reportera mientras Cintora le pedía manterle al tanto de las últimas novedades al respecto.

Al volver a la tertulia, el presentador ha pedido una primera valoración al colaborador Javier Aroca, que ha preferido centrarse en el apoyo que tienen los agitadores y no tanto en la expulsión. Sobre la medida impulsada por el hemiciclo, Aroca se muestra de acuerdo: "Es adecuada en función de las normas en vigor". Aun así ha advertido que "el problema no se soluciona con las eventuales sanciones que se puedan desplegar" en contra de Quiles y Ndongo.

"En el fondo, no dejan de ser agentes de una determinada línea política. Me preocupa más que Ndongo y que Quiles, los que los apoyan. Y lo vamos a ver hoy mismo porque habrá gente que haga apología de ellos o que apoyen se conducta. Eso es lo que más me importa. Ellos en sí, en mi opinión son insignificantes. El problema los que los apoyan", ha expuesto.

"¿Quién les apoya?", ha preguntado Cintora para que su colaborador aclarase: "Evidentemente el PP y la extrema derecha que en repetidas ocasiones se han manifestado a favor de la agitación que producen y el desasociego que producen estos ciudadanos en la sede de la soberanía nacional", ha destacado Aroca.

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Por último, el colaborador ha apuntado cómo se erradicaría el problema que causan tanto Quiles como Ndongo: "Es que están en la calle, en otros espacios...y evidentemente el problema es que tienen apoyo político de partidos que se consideran serios", ha recalcado al final de su intervención, dejando entrever que mientres continúe este apoyo, los agitadores seguirán teniendo las mismas actitudes.