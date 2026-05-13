'La promesa', avance de mañana jueves 14 de mayo: Aumenta la tensión entre Alonso y Lorenzo, a punto de llegar a las manos

'La promesa' emite mañana a las 18:30 horas su capítulo 835 en el que una parte del palacio se centra en la búsqueda de una solución para el cuidado de los niños de Adriano. Este problema parsce solucionarse con la llegada de Camila, quien parece ser la cuidadora perfecta, aunque en 'La Promesa' nadie es lo que parece. En la planta noble, Manuel y Julieta comparten un momento de máxima cercanía en el que ella le confronta sobre su honestidad. A pesar de los sentimientos que afloran, Manuel se ve obligado a mentirle para ocultar la información que maneja sobre el duque, aumentando la brecha de secretos entre ambos.

En el último capítulo...

María Fernández empieza a desconfiar de las explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que hay algo turbio en su relación. Mientras tanto, Jacobo intenta ayudar a un Adriano cada vez más desesperado por su pérdida de visión, proponiéndole un entrenamiento para memorizar los espacios de la casa. Sin embargo, la ceguera de Adriano está a punto de provocar una tragedia cuando sufre un peligroso percance doméstico que involucra a sus propios hijos.

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'La promesa', de lunes a viernes en La 1 y a la carta en RTVE Play

'La promesa' es la serie diaria más longeva de las que actualmente se emiten en TVE y Antena 3.La ficción se estrenó en 2023 y desde el primer día fue un gran éxito. A pesar de los múltiples cambios de horario que ha sufrido desde aquel enero de hace tres años, la serie sigue firmando grandes datos cada día a las 18:30 horas en La 1. Los espectadores de la serie, también pueden verla en diferido a la carta en la plataforma RTVE Play.