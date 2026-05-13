Gabriel Rufián se moja en ‘Cara al show’ sobre Ayuso, Sánchez y Mazón en su visita a Marc Giró: "Me niego a que ganen los fachas"

Gabriel Rufián fue el invitado principal del cuarto programa de ‘Cara al show’, donde Marc Giró dejó claro desde el primer momento la admiración que siente por él. El presentador llegó a definir al portavoz de ERC en el Congreso como el “hombre perfecto” y bromeó con que podría “perdonar que sea independentista”. La entrega arrancó además con un mensaje contra los bulos sobre migración en la camiseta del ascensorista: “El 87% de las noticias en redes sobre migración son falsas”.

El portavoz republicano admitió que ha notado un aumento de la hostilidad cuando camina por Madrid. “Es una ciudad estupenda, pero el facherío está desvergonzado. Tengo que salir por la calle con mascarilla y gorra”, afirmó, recordando que ha sufrido agresiones en espacios públicos. También defendió la necesidad de articular un frente de izquierdas: “Me niego a que ganen los fachas. Son matemáticas”. Para Rufián, la prioridad política debería ser clara: “Vivienda, vivienda y vivienda. Creo que la estafa de la vivienda es el principal problema de este país”. Giró coincidió con ese diagnóstico y se posicionó de forma explícita: “Yo soy antifascista y me parece que urge que la izquierda en este país se ponga las pilas”.

Después, el programa llevó la entrevista al terreno del juego con una dinámica en la que Rufián debía imaginar qué salida profesional podrían tener distintos políticos al acabar su carrera. Ahí llegaron algunas de sus respuestas más comentadas. A Cayetana Álvarez de Toledo la situó “cerca de Pablo Casado”, mientras que a Oriol Junqueras lo imaginó como presidente de la Generalitat. Sobre José María Figaredo, de Vox, fue especialmente duro: le propuso “recoger tomates a 45 grados, por tres pavos la hora, con 50 compañeros de Senegal y que después vaya al Congreso a explicar su mierda”.

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Rufián también dedicó elogios a Irene Montero, a quien ve como “presidenta de lo que quiera” porque le parece “maravillosa” y “una fuerza de la naturaleza”. Con Carlos Mazón prefirió contenerse al principio —“me van a echar si lo digo”—, aunque acabó imaginándolo como “bibliotecario de la cárcel, del módulo 4”. A Isabel Díaz Ayuso la visualizó “poniendo cañas en la Plaza Mayor de Madrid durante 12 horas de pie, por 800 pavos a alemanes e ingleses”, y cerró con Pedro Sánchez, al que definió como “un gran actor de novela turca”.