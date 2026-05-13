Bronca total de Nacho Abad con Pablo Fernández por compararlo con Nerón: "Has perdido el critierio"

'En boca de todos' volvió a tener una mañana bronca en Cuatro. En el programa de Nacho Abad es bastante habitual el tenso choque entre colaboradores, agresiones a sus reporteros e incluso entre presentador y tertulianos, algo que hoy se ha repetido después de la entrevista realizada a Isabel Díaz Ayuso ayer por el formato.

Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos y colaborador del programa ha pedido la palabra para valorar las palabras de la presidenta de Madrid tras su reciente y polémico viaje a México. Pero antes de entrar de lleno en plano político, Fernández cargó directamente contra el presentador: "La primera crítica se la voy a hacer a Nacho".

En ese momento, el presentador comenzaba a reírse de manera irónica: "Tú ayer con Ayuso permitiste bulos y fuiste la incomodidad al poder lo que Nerón a la protección de incendios", explicó el político. "Enuméralos", le pidió el presentador, visiblemente molesto.

Tras la primera acusación Abad dijo que no existía mentira en lo que dijo Ayuso y al cortar la intervención de su colaborador, este mostró su malestar: "A Bergerot le has dejado hablar 4 minutos sin decir nada, a Ayuso la dejaste hablar 40 minutos...". "Pero Bergerot ha tenido criterio y tú lo estás perdiendo", cortó tajante el presentador.

"¿Criticarte a ti es no tener criterio?", preguntó entonces Fernández. "No, tú puedes criticarme lo que te dé la gana", matizó el presentador. "Ya veo, ya", reprochó el colaborador. "En otros programas no se critica al presentador y yo aquí no tengo ningún problema", ha explicado el Abad.

Noticias relacionadas

Por último, Abad cedió a que Pablo Fernández enumerase los supuestos bulos que había permitido que dijese Ayuso el día anterior y le volvió a interrumpir en aquellos en los que sí realizó alguna pregunta incómoda. Al finalizar la exposición de Fernández, Abad zanjó dándole paso a Antonio Naranjo.