Martes 12 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Al cielo con ella' y 'Cara al show' suben en su cuarto duelo, aunque Henar continúa por encima de Marc Giró
Telecinco domina con claridad el martes con 'Supervivientes: Tierra de nadie' y 'El Hormiguero' vuelve a liderar el access.
La noche del martes volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' alcanzó máximo de temporada con un 15% de cuota de pantalla y 878.000 espectadores, mientras que en Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo estable con un 10,5% de share y 796.000 espectadores.
El gran duelo de Henar Álvarez y Marc Giró obtuvo el mismo resultado que la semana pasada, otorgando la victoria a 'Al cielo con ella', que mejoró sus resultados hasta el 8,7% y 704.000 espectadores. Eso sí, la gran subida de la noche fue para Giró, pues 'Cara al show' se disparó en laSexta hasta el 8% de cuota de pantalla y 639.000 espectadores, creciendo casi tres puntos respecto a la semana anterior y acercándose a los datos de La 1. No tan lejos, en Cuatro, 'Código 10' volvió a destacar con un 6,6% de share y 390.000 espectadores en el prime time.
Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a imponerse con 'El Hormiguero', que alcanzó un 12,9% de cuota y 1.579.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' firmó un 11% de share y 1.339.000 espectadores.
En Cuatro, 'Horizonte' continuó como uno de los formatos más sólidos del access con un 8% de cuota y 982.000 espectadores, mientras que el regreso de 'First Dates' al access de Telecinco registró un 8,9% y 1.090.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.339.000 (11%)
Al cielo con ella: 704.000 (8,7%)
Antena 3
El hormiguero: 1.579.000 (12,9%)
En tierra lejana: 796.000 (10,5%)
Telecinco
First dates: 1.090.000 (8,9%)
Supervivientes. Tierra de nadie: 878.000 (15%)
laSexta
El intermedio: 1.029.000 (8,4%)
Cara al show: 639.000 (8%)
Cuatro
First dates: 505.000 (4,4%)
Horizonte: 982.000 (8%)
Código 10: 390.000 (6,6%)
La 2
Trivial pursuit: 587.000 (5%)
Cifras y letras: 829.000 (6,6%)
Versión española “Los pequeños amores”: 250.000 (2,6%)
LATE NIGHT
La 1
El cine que somos “La lista de los deseos (2019)”: 161.000 (5%)
Antena 3
En tierra lejana: 187.000 (6,6%)
laSexta
Cara al show: 80.000 (2,9%)
Cuatro
En el punto de mira: 68.000 (3,9%)
La 2
El engaño: 45.000 (1,1%)
El engaño: 32.000 (1,4%)
Conciertos Radio 3: 7.000 (0,4%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 883.000 (10,6%)
Valle Salvaje: 744.000 (10,2%)
La Promesa: 901.000 (12,4%)
Malas lenguas: 840.000 (10,6%)
Aquí la Tierra: 1.153.000 (12,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.270.000 (14,4%)
Y ahora, Sonsoles: 726.000 (9,7%)
Pasapalabra: 1.786.000 (19,2%)
Telecinco
El tiempo justo: 739.000 (9,1%)
El diario de Jorge: 637.000 (8,7%)
¡Allá tú!: 889.000 (9,9%)
laSexta
Zapeando: 574.000 (6,7%)
Más vale tarde: 456.000 (6,2%)
laSexta clave: 449.000 (4,1%)
Cuatro
Todo es mentira: 592.000 (7,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 413.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 602.000 (6,5%)
Grandes documentales: 246.000 (3%)
Malas lenguas: 510.000 (7%)
Sukha: 135.000 (1,7%)
Trivial pursuit: 178.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 349.000 (17,9%)
Mañaneros 360: 507.000 (16,1%)
Mañaneros 360: 907.000 (11,1%)
Antena 3
Espejo público: 326.000 (12,6%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 942.000 (18,6%)
La ruleta de la suerte: 1.605.000 (21,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 150.000 (8,6%)
El programa de AR: 286.000 (12,4%)
Vamos a ver: 325.000 (9,6%)
El precio justo: 637.000 (9,4%)
laSexta
Aruser@s: 278.000 (12,9%)
Al rojo vivo: 305.000 (8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (0,7%)
Alerta cobra: 19.000 (1,1%)
Alerta cobra: 38.000 (2,1%)
Alerta cobra: 68.000 (3,1%)
En boca de todos: 256.000 (8,1%)
La 2
Arqueomanía: 14.000 (1%)
El año salvaje en África: 21.000 (1,2%)
Agrosfera: 18.000 (1%)
Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)
La aventura del saber: 15.000 (0,7%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 25.000 (1%)
Hoteles gourmet: 55.000 (2,1%)
El western de La 2 “Shango, la pistola infalible”: 70.000 (2,1%)
El cazador: 116.000 (1,9%)
El cazador: 236.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.952.000 (20,9%)
Telediario 1: 1.425.000 (15,2%)
Informativos Telecinco 15h: 917.000 (9,8%)
laSexta Noticias 14h: 735.000 (8,8%)
Noticias Cuatro 1: 560.000 (7,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.118.000 (18,6%)
Telediario 2: 1.458.000 (13%)
Informativos Telecinco 21h: 888.000 (7,9%)
laSexta Noticias 20h: 639.000 (7,3%)
Noticias Cuatro 2: 413.000 (4,7%)
Matinal
Antena 3 Noticias de la mañana: 276.000 (15,9%)
Telediario matinal: 102.000 (13%)
El Matinal (Telecinco): 102.000 (8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,8%), La 2 (3,2%).
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
- Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
- Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
- El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
- La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal