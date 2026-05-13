Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresFlorentino PérezEurovisión 2026Xi-TrumpHantavirusSalvador IllaBarcelonaElecciones Andalucía
instagramlinkedin

Martes 12 de mayo

Audiencias TV ayer | 'Al cielo con ella' y 'Cara al show' suben en su cuarto duelo, aunque Henar continúa por encima de Marc Giró

Telecinco domina con claridad el martes con 'Supervivientes: Tierra de nadie' y 'El Hormiguero' vuelve a liderar el access.

Henar Álvarez y Marc Giró

Henar Álvarez y Marc Giró / RTVE/laSexta

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del martes volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' alcanzó máximo de temporada con un 15% de cuota de pantalla y 878.000 espectadores, mientras que en Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo estable con un 10,5% de share y 796.000 espectadores.

El gran duelo de Henar Álvarez y Marc Giró obtuvo el mismo resultado que la semana pasada, otorgando la victoria a 'Al cielo con ella', que mejoró sus resultados hasta el 8,7% y 704.000 espectadores. Eso sí, la gran subida de la noche fue para Giró, pues 'Cara al show' se disparó en laSexta hasta el 8% de cuota de pantalla y 639.000 espectadores, creciendo casi tres puntos respecto a la semana anterior y acercándose a los datos de La 1. No tan lejos, en Cuatro, 'Código 10' volvió a destacar con un 6,6% de share y 390.000 espectadores en el prime time.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a imponerse con 'El Hormiguero', que alcanzó un 12,9% de cuota y 1.579.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' firmó un 11% de share y 1.339.000 espectadores.

En Cuatro, 'Horizonte' continuó como uno de los formatos más sólidos del access con un 8% de cuota y 982.000 espectadores, mientras que el regreso de 'First Dates' al access de Telecinco registró un 8,9% y 1.090.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.339.000 (11%)

Al cielo con ella: 704.000 (8,7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.579.000 (12,9%)

En tierra lejana: 796.000 (10,5%)

Telecinco

First dates: 1.090.000 (8,9%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 878.000 (15%)

laSexta

El intermedio: 1.029.000 (8,4%)

Cara al show: 639.000 (8%)

Cuatro

First dates: 505.000 (4,4%)

Horizonte: 982.000 (8%)

Código 10: 390.000 (6,6%)

La 2

Trivial pursuit: 587.000 (5%)

Cifras y letras: 829.000 (6,6%)

Versión española “Los pequeños amores”: 250.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

El cine que somos “La lista de los deseos (2019)”: 161.000 (5%)

Antena 3

En tierra lejana: 187.000 (6,6%)

laSexta

Cara al show: 80.000 (2,9%)

Cuatro

En el punto de mira: 68.000 (3,9%)

La 2

El engaño: 45.000 (1,1%)

El engaño: 32.000 (1,4%)

Conciertos Radio 3: 7.000 (0,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 883.000 (10,6%)

Valle Salvaje: 744.000 (10,2%)

La Promesa: 901.000 (12,4%)

Malas lenguas: 840.000 (10,6%)

Aquí la Tierra: 1.153.000 (12,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.270.000 (14,4%)

Y ahora, Sonsoles: 726.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.786.000 (19,2%)

Telecinco

El tiempo justo: 739.000 (9,1%)

El diario de Jorge: 637.000 (8,7%)

¡Allá tú!: 889.000 (9,9%)

laSexta

Zapeando: 574.000 (6,7%)

Más vale tarde: 456.000 (6,2%)

laSexta clave: 449.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 592.000 (7,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 413.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 602.000 (6,5%)

Grandes documentales: 246.000 (3%)

Malas lenguas: 510.000 (7%)

Sukha: 135.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 178.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 349.000 (17,9%)

Mañaneros 360: 507.000 (16,1%)

Mañaneros 360: 907.000 (11,1%)

Antena 3

Espejo público: 326.000 (12,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 942.000 (18,6%)

La ruleta de la suerte: 1.605.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 150.000 (8,6%)

El programa de AR: 286.000 (12,4%)

Vamos a ver: 325.000 (9,6%)

El precio justo: 637.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s: 278.000 (12,9%)

Al rojo vivo: 305.000 (8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (0,7%)

Alerta cobra: 19.000 (1,1%)

Alerta cobra: 38.000 (2,1%)

Alerta cobra: 68.000 (3,1%)

En boca de todos: 256.000 (8,1%)

La 2

Arqueomanía: 14.000 (1%)

El año salvaje en África: 21.000 (1,2%)

Agrosfera: 18.000 (1%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 15.000 (0,7%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 25.000 (1%)

Hoteles gourmet: 55.000 (2,1%)

El western de La 2 “Shango, la pistola infalible”: 70.000 (2,1%)

El cazador: 116.000 (1,9%)

El cazador: 236.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.952.000 (20,9%)

Telediario 1: 1.425.000 (15,2%)

Informativos Telecinco 15h: 917.000 (9,8%)

laSexta Noticias 14h: 735.000 (8,8%)

Noticias Cuatro 1: 560.000 (7,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.118.000 (18,6%)

Telediario 2: 1.458.000 (13%)

Informativos Telecinco 21h: 888.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 639.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 413.000 (4,7%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 276.000 (15,9%)

Telediario matinal: 102.000 (13%)

El Matinal (Telecinco): 102.000 (8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,8%), La 2 (3,2%).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
  2. Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
  3. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  4. Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
  5. Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
  6. El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
  7. La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
  8. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal

Un robot monje participa en rituales budistas en Corea del Sur

Un robot monje participa en rituales budistas en Corea del Sur

Trump publica un mapa con Venezuela como el 51º estado de EEUU antes de viajar a China

El Ibex 35 amanece al alza y acaricia los 17.700 puntos, con ArcelorMittal como valor más destacado

El Ibex 35 amanece al alza y acaricia los 17.700 puntos, con ArcelorMittal como valor más destacado

Consulta el precio del barril de Brent

Consulta el precio del barril de Brent

Directo hantavirus | La paciente aislada en Alicante vuelve a dar negativo en la tercera PCR

Directo hantavirus | La paciente aislada en Alicante vuelve a dar negativo en la tercera PCR

Precio de la gasolina y diésel hoy, 13 de mayo en España por la Guerra de Irán: baja el diésel y se mantiene la sin plomo 95

Precio de la gasolina y diésel hoy, 13 de mayo en España por la Guerra de Irán: baja el diésel y se mantiene la sin plomo 95

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Illa espera que la reunión de maestros y Educació del jueves desencalle el conflicto, pero pide "no avanzar acontecimientos"