Audiencias TV ayer | 'Al cielo con ella' y 'Cara al show' suben en su cuarto duelo, aunque Henar continúa por encima de Marc Giró

La noche del martes volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' alcanzó máximo de temporada con un 15% de cuota de pantalla y 878.000 espectadores, mientras que en Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo estable con un 10,5% de share y 796.000 espectadores.

El gran duelo de Henar Álvarez y Marc Giró obtuvo el mismo resultado que la semana pasada, otorgando la victoria a 'Al cielo con ella', que mejoró sus resultados hasta el 8,7% y 704.000 espectadores. Eso sí, la gran subida de la noche fue para Giró, pues 'Cara al show' se disparó en laSexta hasta el 8% de cuota de pantalla y 639.000 espectadores, creciendo casi tres puntos respecto a la semana anterior y acercándose a los datos de La 1. No tan lejos, en Cuatro, 'Código 10' volvió a destacar con un 6,6% de share y 390.000 espectadores en el prime time.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a imponerse con 'El Hormiguero', que alcanzó un 12,9% de cuota y 1.579.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' firmó un 11% de share y 1.339.000 espectadores.

En Cuatro, 'Horizonte' continuó como uno de los formatos más sólidos del access con un 8% de cuota y 982.000 espectadores, mientras que el regreso de 'First Dates' al access de Telecinco registró un 8,9% y 1.090.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.339.000 (11%)

Al cielo con ella: 704.000 (8,7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.579.000 (12,9%)

En tierra lejana: 796.000 (10,5%)

Telecinco

First dates: 1.090.000 (8,9%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 878.000 (15%)

laSexta

El intermedio: 1.029.000 (8,4%)

Cara al show: 639.000 (8%)

Cuatro

First dates: 505.000 (4,4%)

Horizonte: 982.000 (8%)

Código 10: 390.000 (6,6%)

La 2

Trivial pursuit: 587.000 (5%)

Cifras y letras: 829.000 (6,6%)

Versión española “Los pequeños amores”: 250.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

El cine que somos “La lista de los deseos (2019)”: 161.000 (5%)

Antena 3

En tierra lejana: 187.000 (6,6%)

laSexta

Cara al show: 80.000 (2,9%)

Cuatro

En el punto de mira: 68.000 (3,9%)

La 2

El engaño: 45.000 (1,1%)

El engaño: 32.000 (1,4%)

Conciertos Radio 3: 7.000 (0,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 883.000 (10,6%)

Valle Salvaje: 744.000 (10,2%)

La Promesa: 901.000 (12,4%)

Malas lenguas: 840.000 (10,6%)

Aquí la Tierra: 1.153.000 (12,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.270.000 (14,4%)

Y ahora, Sonsoles: 726.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.786.000 (19,2%)

Telecinco

El tiempo justo: 739.000 (9,1%)

El diario de Jorge: 637.000 (8,7%)

¡Allá tú!: 889.000 (9,9%)

laSexta

Zapeando: 574.000 (6,7%)

Más vale tarde: 456.000 (6,2%)

laSexta clave: 449.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 592.000 (7,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 413.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 602.000 (6,5%)

Grandes documentales: 246.000 (3%)

Malas lenguas: 510.000 (7%)

Sukha: 135.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 178.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 349.000 (17,9%)

Mañaneros 360: 507.000 (16,1%)

Mañaneros 360: 907.000 (11,1%)

Antena 3

Espejo público: 326.000 (12,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 942.000 (18,6%)

La ruleta de la suerte: 1.605.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 150.000 (8,6%)

El programa de AR: 286.000 (12,4%)

Vamos a ver: 325.000 (9,6%)

El precio justo: 637.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s: 278.000 (12,9%)

Al rojo vivo: 305.000 (8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (0,7%)

Alerta cobra: 19.000 (1,1%)

Alerta cobra: 38.000 (2,1%)

Alerta cobra: 68.000 (3,1%)

En boca de todos: 256.000 (8,1%)

La 2

Arqueomanía: 14.000 (1%)

El año salvaje en África: 21.000 (1,2%)

Agrosfera: 18.000 (1%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 15.000 (0,7%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 25.000 (1%)

Hoteles gourmet: 55.000 (2,1%)

El western de La 2 “Shango, la pistola infalible”: 70.000 (2,1%)

El cazador: 116.000 (1,9%)

El cazador: 236.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.952.000 (20,9%)

Telediario 1: 1.425.000 (15,2%)

Informativos Telecinco 15h: 917.000 (9,8%)

laSexta Noticias 14h: 735.000 (8,8%)

Noticias Cuatro 1: 560.000 (7,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.118.000 (18,6%)

Telediario 2: 1.458.000 (13%)

Informativos Telecinco 21h: 888.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 639.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 413.000 (4,7%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 276.000 (15,9%)

Telediario matinal: 102.000 (13%)

El Matinal (Telecinco): 102.000 (8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,6%).

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Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,8%), La 2 (3,2%).