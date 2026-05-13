Antonio Resines recibirá el primer Premio de Honor de los Premios Anillos de Oro

Antonio Resines será el primer Premio de Honor de los Premios Anillos de Oro. El Círculo de Profesionales de Series Españolas ha anunciado que el actor recibirá este reconocimiento en la gala inaugural de los galardones, que se celebrará el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Con esta distinción, la organización quiere reconocer una trayectoria de más de cuatro décadas ligada al cine y la televisión española.

El intérprete ha participado en más de 30 series a lo largo de su carrera, combinando papeles protagonistas, secundarios y cameos en producciones para cadenas públicas, privadas y plataformas. Su recorrido televisivo incluye títulos como ‘Eva y Adán, agencia matrimonial’, ‘Los ladrones van a la oficina’, ‘A las once en casa’ o ‘Robles investigador’, hasta llegar a proyectos más recientes como ‘Serrines, madera de actor’ y ‘Sin gluten’.

Su papel más popular llegó con ‘Los Serrano’, la serie de Telecinco en la que interpretó a Diego Serrano entre 2003 y 2008. Aquel personaje consolidó su presencia en la televisión familiar y convirtió a Resines en uno de los rostros más reconocibles de la ficción española. Antes y después de ese éxito, el actor también ha desarrollado una amplia carrera cinematográfica, con trabajos en todos los registros, desde la comedia hasta el drama.

Joan Álvarez, presidente de los Premios Anillos de Oro, ha destacado: “Pocos actores simbolizan la excelencia de los profesionales que han hecho y hacen la televisión y el cine en España en los últimos cuarenta años”. También ha subrayado su capacidad para moverse por distintos géneros y su forma de conectar con la cámara: “Su mirada habla con la cámara y nos transmite un sentido de la situación y del personaje que en ocasiones va más allá del guionista y de la puesta en escena sin salirse nunca del guion”.

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La gala de los Premios Anillos de Oro entregará este reconocimiento honorífico junto a los otros 23 galardones de su primera edición, elegidos por los más de 500 miembros del Círculo de Profesionales de Series Españolas. Los premios cuentan con el apoyo del Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.