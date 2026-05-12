'Valle Salvaje', avance de mañana miércoles 13 de mayo: Leonor regresa acompañada de una misteriosa mujer

'Valle Salvaje' emite mañana por la tarde el capítulo 414, donde grave percance en el campo obliga a Adriana y Rafael a trabajar codo con codo, reavivando una chispa que ambos intentaban apagar por el bien de la familia. Esta cercanía forzada empuja a la joven a tomar una decisión radical sobre su futuro con Julio, consciente de que no puede seguir viviendo una mentira mientras su corazón late por otro hombre, aunque eso suponga enfrentarse a todo el valle.

Además, Leonor regresa al valle acompañada, de manera imprevista, por una misteriosa mujer que amenaza con desenterrar secretos que la familia Gálvez de Aguirre preferiría mantener bajo llave.

En el último capítulo...

Isabel empezó a notar movimientos extraños a sus espaldas. Sintiéndose vigilada, la mano derecha de la familia empieza a mover sus hilos para descubrir quién intenta sabotearla. Por otro lado, Gaspar continúa con su ambicioso plan para escalar posiciones, pero se encuentra con la inesperada resistencia de Matilde, quien empieza a cansarse de ser tratada como un simple peón en su tablero de intereses personales.

'Valle Salvaje'

'Valle Salvaje' 2024) es una serie diaria de época ambientada en 1763 que sigue a Adriana Salcedo de la Cruz, una joven de 20 años obligada a dejar Madrid tras la muerte de su padre y un matrimonio concertado. Viaja al norte de España para vivir en casa de su tía, enfrentando intrigas y un entorno hostil.

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Historias que hacen historias

'Valle Salvaje' forma parte junto a 'La promesa de la marca Historias que hacen historia, que ha venido utilizando RTVE para sus series diarias. Ambas series son líderes de sus respectivas franjas superando los magacines de otras cadenas.