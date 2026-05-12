Estreno y cancelación muy pronto
TVE se pasa el juego con la promo de su nuevo programa: Incluye el mote de Pedro Sánchez y habla de cancelación inmediata
La cadena pública ha lanzado la promoción del espacio de Manu Sánchez que se emitirá desde Andalucía para toda España.
RTVE ficha a Manu Sánchez para liderar nuevos proyectos en la cadena pública
TVE ya ha comenzado a anunciar su nueva apuesta de humor, que se emitirá desde Andalucía y contará con Manu Sánchez como maestro de ceremonias. El pasado mes de abril, la pública anunció el fichaje del humorista y ahora, mes y medio después, la promoción de este nuevo formato ha llegado como una auténtica locura por la genialidad y creatividad que destaca en el clip compartido con los espectadores.
Fue esta tarde durante 'Malas lenguas' cuando Manu Sánchez irrumpió en el plató para desvelar en primicia el primer avance de su programa. A continuación, un vídeo donde se veía a unos trabajadores poniendo un cartel luminoso mientras el humorista desvelaba el título en voz en off: "El perro andaluz, by Manu Sánchez".
"Ese soy yo", añadía el cómico. Pero quizás la parte mas ingeniosa llegó después cuando, al tiempo que la voz en off anunciaba el próximo estreno y cancelación del formato, el cartel perdió la luz en las palabras 'andaluz', 'Manu' y 'by', haciendo visible solamente el mote del presidente del Gobierno: 'El Perro Sánchez', podía leerse.
Por último, el andaluz termina el vídeo confesando: "Me parece a mí que esto no va a salir bien". Tras ver el vídeo, el humorista desvelaba algún detalle más de su programa, destacando que será producido desde Andalucía.
"Acostúmbrense a verme por aquí para un proyecto muy personal donde venimos a divertir, a hacer pensar y a opinar y reflexionar. Se va a hacer desde Andalucía para España y para el mundo entero, pero es una apuesta de esta casa por la industria andaluza", comentó el también presentador de diversos programas de Canal Sur.
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