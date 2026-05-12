Revolución en las tardes de Telecinco: nuevo dating con Carlos Lozano y una versión diaria de ‘¡De viernes!’ para sustituir a Jorge Javier Vázquez

Telecinco prepara una profunda remodelación de sus tardes. La cadena apostará por un nuevo programa dating en la primera parte de la franja, reducirá la duración de ‘El tiempo justo’ y dejará descansar ‘El diario de Jorge’ durante el verano. Además, ‘¡De viernes!’ dará el salto a la emisión diaria con una nueva versión titulada ‘¡De lunes a viernes!’.

La gran novedad será ‘Amor o lo que surja’, un formato producido por Bulldog TV que se emitirá a partir de las 16:00 horas. El programa reunirá en plató a personas de ambos sexos y de distintas edades con el objetivo de conocerse y, si surge, encontrar el amor. La cadena buscará así un dating con perfiles variados y una horquilla de edad amplia.

Carlos Lozano será el presentador de este nuevo espacio. El comunicador vuelve a Telecinco tras su reciente paso por ‘GH’ y se ha mostrado ilusionado con esta nueva etapa: “Me tomé un respiro y tras volver con ‘GH’ me apetecía volver. Quiero dar las gracias al público porque gracias a ella estoy aquí, llevaban años pidiendo que volviera y me hicieron ganador en ‘GH’. Y por eso estoy aquí”.

Lozano también ha bromeado sobre su propia relación con el amor, uno de los ejes del programa: “El amor y yo siempre estamos unidos, aunque yo llevo una década mala”. El presentador asegura que quiere implicarse de lleno en el proyecto desde el casting hasta el desarrollo del formato: “Estoy contento, estoy en la cadena de nuevo y voy a estar con el casting y con todo. Cuando hago un programa, me gusta estar desde el principio hasta el final. En la casa me van a dejar ser yo”.

La otra gran pata de la remodelación será la conversión de ‘¡De viernes!’ en un formato diario bajo el nombre ‘¡De lunes a viernes!’. Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset, ha explicado el movimiento: “Creíamos que después de 3 años era el momento de dar el salto del formato a, como su nombre indica, de lunes a viernes, contándonos la última hora de la crónica social”. Santi Acosta, presentador del espacio, ha avanzado además el tono que buscarán en esta nueva etapa: “Queríamos ser un poquito más gamberros”.

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Y aunque estos formatos se han presentado dentro de la parrilla estival, Alberto Carullo, director general de Contenidos de Mediaset, ha querido dejar claro que su continuidad es una posibilidad: "La vocación de todos los formatos que estamos poniendo en marcha tienen vocación de continuidad en septiembre. Veremos cómo iremos ajustando las piezas, viendo también cómo su evolución".