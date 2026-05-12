'Sueños de libertad', avance capítulo 558, hoy martes 12 de mayo: don Agustín empieza a sospechar de Nieves por la muerte del padre de Luz

‘Sueños de libertad’ continúa este martes 12 de mayo con un capítulo marcado por las dudas, las confesiones y los secretos cada vez más difíciles de ocultar. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

Tras su conversación con Pablo sobre el suicidio de Gervasio, Damián queda profundamente removido. La culpa empieza a pesarle más que nunca y se plantea contarle toda la verdad sobre lo que ocurrió justo antes de la muerte de Gervasio. Antes de tomar una decisión, comparte sus dudas con Digna, que vuelve a convertirse en su principal apoyo en uno de los asuntos más delicados de la familia.

En el dispensario, don Agustín empieza a mirar a Nieves con desconfianza. El párroco no quiere que sea ella quien le trate y sus recelos aumentan al descubrir que trabajó junto al doctor Giralt, acusado de haber practicado la eutanasia. A partir de ahí, empieza a sospechar que la enfermera pudo estar implicada en la muerte del padre de Luz. Mientras tanto, Claudia y Miguel vuelven a coincidir en la cantina y recuperan la complicidad, con él lanzándole varios piropos.

La celebración del cumpleaños de Eduardo suaviza por un momento el ambiente. Manuela y Julia le preparan una sorpresa con una tarta, y la aparición de Begoña termina de alegrar al chófer. Después, ambos hablan para aclarar la distancia de sus últimos encuentros y acuerdan retomar su amistad. Valentina, por su parte, busca consuelo en Andrés y Cloe tras el duro enfrentamiento con su madre.

Carmen también necesita desahogarse y acude a Claudia para contarle el dolor que siente por la infidelidad de Tasio. Lo que más le inquieta es la posibilidad de que su marido se haya enamorado de Paula. Tasio, mientras tanto, descubre junto a Andrés que las autoridades han encontrado un inhalador en uno de los camiones robados. La noticia despierta las sospechas de Salva, que empieza a pensar que Gorito pudo estar implicado en el asalto. Cuando le pide que se entregue a la Guardia Civil, su amigo se niega en rotundo a volver a prisión.

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La situación también se complica para Beatriz, presionada por Álvaro para huir juntos de Toledo antes de que puedan relacionarle con el robo de los camiones. Ella vuelve a rechazar el plan. En paralelo, Tasio se enfrenta a Paula y la acusa de haber destruido su matrimonio. La entrega terminará con Digna aparcando su rechazo hacia Gabriel para intentar resolver los problemas de la fábrica.