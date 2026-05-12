Sonsoles Ónega vuelve a marcharse de su programa en directo: "Le doy el relevo a Pepa Romero"

Sonsoles Ónega volvió a marcharse en directo en medio del programa en la tarde de hoy. La presentadora interrumpió el debate que estaban teniendo Carlos Quílez y uno de los colaboradores acerca del futuro del Real Madrid, para comentar que iba a dejar el programa en manos de Pepa Romero.

"Yo hoy voy a volver a dar el relevo a Pepa Romero porque voy a confirmar a un hijo", anunció la presentadora poco antes de las 18:00 horas. Después le preguntó a su compañera por los contenidos del programa durante el resto de la tarde: "Muy pendientes a esa rueda de prensa de Florentino Pérez. Y además les vamos a mostrar nuevas imágenes en exclusiva de cómo va la recuperación de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto", comentó Romero.

El segundo relevo en una semana

El pasado jueves, la presentadora ya abandonó por sorpresa su programa cuando casi a la misma hora, antes del bloque publicitario, Sonsoles anunciaba que le pasaba el testigo a Pepa Romero para ir al pregón de las fiestas de San Isidro en Madrid.

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“Voy a entregar el testigo a Pepa Romero porque me voy a pregonar Madrid, si se puede con la lluvia”, explicó entre risas Sonsoles Ónega antes de despedirse temporalmente de los espectadores y abandonar el plató.