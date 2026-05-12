Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FlorentinoGranizoLluvia CatalunyaHantavirusPositivo hantavirusValentí OviedoBarcelonaHuelga profesoresInterinosElecciones Andalucía
instagramlinkedin

'Y Ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega vuelve a marcharse de su programa en directo: "Le doy el relevo a Pepa Romero"

La presentadora se vuelve a ausentar solo unos días después de cederle el testigo a Romero para acudir al pregón de las Fiestas de San Isidro.

Sonsoles Ónega abandona por sorpresa su programa en pleno directo y cede el testigo a Pepa Romero por este motivo

Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sonsoles Ónega volvió a marcharse en directo en medio del programa en la tarde de hoy. La presentadora interrumpió el debate que estaban teniendo Carlos Quílez y uno de los colaboradores acerca del futuro del Real Madrid, para comentar que iba a dejar el programa en manos de Pepa Romero.

"Yo hoy voy a volver a dar el relevo a Pepa Romero porque voy a confirmar a un hijo", anunció la presentadora poco antes de las 18:00 horas. Después le preguntó a su compañera por los contenidos del programa durante el resto de la tarde: "Muy pendientes a esa rueda de prensa de Florentino Pérez. Y además les vamos a mostrar nuevas imágenes en exclusiva de cómo va la recuperación de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto", comentó Romero.

El segundo relevo en una semana

El pasado jueves, la presentadora ya abandonó por sorpresa su programa cuando casi a la misma hora, antes del bloque publicitario, Sonsoles anunciaba que le pasaba el testigo a Pepa Romero para ir al pregón de las fiestas de San Isidro en Madrid.

Noticias relacionadas

“Voy a entregar el testigo a Pepa Romero porque me voy a pregonar Madrid, si se puede con la lluvia”, explicó entre risas Sonsoles Ónega antes de despedirse temporalmente de los espectadores y abandonar el plató.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts
  2. Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
  3. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
  4. Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
  5. Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
  6. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos
  7. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
  8. Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión

Sonsoles Ónega vuelve a marcharse de su programa en directo: "Le doy el relevo a Pepa Romero"

Sonsoles Ónega vuelve a marcharse de su programa en directo: "Le doy el relevo a Pepa Romero"

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: un vecino puede iniciar "acciones judiciales" si haces obras

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: un vecino puede iniciar "acciones judiciales" si haces obras

Un camión volcado y las intensas lluvias dejan más de 14 kilómetros de retenciones en la AP-7 y la Ronda Litoral de Barcelona

Un camión volcado y las intensas lluvias dejan más de 14 kilómetros de retenciones en la AP-7 y la Ronda Litoral de Barcelona

Los 13 españoles en cuarentena podrán recibir visitas con epis y mascarillas a los siete días, si siguen con una PCR negativa

Los 13 españoles en cuarentena podrán recibir visitas con epis y mascarillas a los siete días, si siguen con una PCR negativa

El TJUE respalda a los editores de prensa que exijan a grandes plataformas como Meta pagar por usar sus contenidos

El TJUE respalda a los editores de prensa que exijan a grandes plataformas como Meta pagar por usar sus contenidos

Nevenka Fernández, la denunciante de acoso que da clase a los fiscales con globos, música y alfileres para trasladar el bloqueo de las víctimas

Nevenka Fernández, la denunciante de acoso que da clase a los fiscales con globos, música y alfileres para trasladar el bloqueo de las víctimas

La ofensiva cultural silenciosa de Letizia: libros frente a pantallas

La ofensiva cultural silenciosa de Letizia: libros frente a pantallas

Larga y emocionante ovación a Nevenka Fernández en el Festival de Cine de San Sebastián