Nueva programación
¿Qué pasará con 'El diario de Jorge' tras el anuncio de los nuevos programas para las tardes de Telecinco?
Mediset aclara qué encaje tendrá el programa de Jorge Javier Vázquez tras la remodelación que prepara para este verano.
Revolución en las tardes de Telecinco: nuevo dating con Carlos Lozano y una versión diaria de ‘¡De viernes!’ para sustituir a Jorge Javier Vázquez
'El diario de Jorge' se ha convertido en una cita entrañable para la audiencia en la que cada tarde los espectadores descubren historias de amor, engaño, reencuentros, enfados...Sin embargo, tras el anuncio de los nuevos estrenos de Telecinco para este verano, el programa de Jorge Javier Vázquez desaparecerá de la parrilla.
Ahora bien, este descanso será, en principio, solo durante el periodo estival (de junio a septiembre). A diferencia del año pasado, donde Cristina Lasvinges sustituyó en verano a Vázquez, en esta ocasión será el derivado de 'De viernes' quien ocupe la franja del talking show.
En la rueda de prensa de hoy, Mediaset ha dejado claro que en septiembre 'El diario de Jorge' volverá a la parrilla, a pesar de la intención es que los estrenos de este verano puedan mantenerse durante más tiempo: "La idea es que el programa vuelva en septiembre, ya veremos si con más o menos duración que ahora. Pero 'El diario de Jorge' volverá", anunció Alberto Carrullo, director general de contenidos del grupo audiovisual.
Sobre los estrenos de Carlos Lozano, Paz Padilla y la nueva versión diaria de 'De viernes', los directivos han aclarado: "La vocación de todos los formatos que estamos poniendo en marcha tienen vocación de continuidad en septiembre. Veremos cómo iremos ajustando las piezas, viendo también su evolución", han destacado.
Las nuevas tardes de Telecinco
Con los anuncios de este mediodía, la tarde de Telecinco durante el verano quedará compuesta de la siguiente manera
Entre semana
- Amor o lo que surja
- El tiempo justo (menos duración)
- De lunes a viernes
- Allá tú
Fines de semana
- El show de Paz
- Fiesta
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