El pueblo escondido donde se refugia Malú: naturaleza y calma en plena Sierra de Gredos

Malú ha encontrado uno de sus refugios más discretos en Arenas de San Pedro, un municipio de Ávila situado en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos. A poco más de una hora y media de Madrid, este pueblo del Valle del Tiétar se ha convertido en un destino perfecto para quienes buscan naturaleza, silencio y una escapada lejos del ruido, donde Malú pasa cada verano.

El vínculo de la cantante con Arenas de San Pedro ha situado de nuevo el foco sobre una localidad que ya era conocida por su entorno natural y por atraer a rostros populares que prefieren pasar allí temporadas de descanso. Se trata de un lugar de desconexión, con calles tranquilas, paisaje de montaña y un ritmo muy distinto al de la ciudad.

Uno de los grandes atractivos de Arenas de San Pedro son sus piscinas naturales. La Sierra de Gredos está salpicada de gargantas y pozas de aguas cristalinas, muy frecuentadas en verano por vecinos y visitantes. Es uno de esos planes sencillos que explican por qué el municipio funciona tan bien como refugio: baño, sombra, naturaleza y temperaturas más amables que en la capital.

El pueblo también cuenta con patrimonio y visitas muy reconocibles. Entre sus referencias están el castillo del Condestable Dávalos, el palacio del Infante don Luis de Borbón y, en su entorno, las Cuevas del Águila, situadas en Arenas de San Pedro y descubiertas en 1963. La cueva conserva formaciones de estalactitas y estalagmitas y mantiene una temperatura estable durante todo el año.

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Arenas de San Pedro combina así varios ingredientes que encajan con la idea de refugio: naturaleza cercana, buena mesa, patrimonio y una ubicación cómoda para escapadas desde Madrid. Para Malú, acostumbrada a los escenarios y la exposición pública, este rincón abulense representa justo lo contrario: un lugar donde bajar el ritmo y desaparecer durante los meses más calurosos del año.