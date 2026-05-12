Mar Flores presenta su propio podcast en Podimo: así es '¿Qué habrías hecho mejor?'

Mar Flores estrena en Podimo ‘¿Qué habrías hecho mejor?’, un nuevo podcast que arranca con un reencuentro muy simbólico. La modelo reúne 31 años después a algunas de las protagonistas del mítico posado ‘Mujeres de Rojo’, una de las imágenes más recordadas de la moda española de los años 90, inspirada en Valentino. Junto a ella participan Remedios Cervantes, Estefanía Luyk y Raquel Rodríguez.

El primer episodio se plantea como una conversación íntima sobre una época marcada por la moda, la televisión y una exposición pública muy distinta a la actual. “Hemos sido cuatro mujeres muy afortunadas por vivir la mejor época de la moda y la televisión”, reconoce Remedios Cervantes, aunque también recuerda la exigencia de aquellos años: “Yo llegué a hacer 11 desfiles diarios”.

Raquel Rodríguez habla del impacto que supuso alcanzar la fama siendo muy joven tras convertirse en Miss. “No estaba preparada para todo lo que vino después de ser Miss”, admite. La modelo también compara aquella etapa con el presente: “Ahora hay tanta gente y antes éramos como más inalcanzables y ahora hay demasiada información para todo, y no se valora igual”.

Estefanía Luyk repasa su salto internacional cuando todavía era adolescente. “Con 16 años me emancipé y me fui sola a vivir a Milán”, cuenta, antes de recordar cómo muchas modelos españolas empezaban entonces fuera de España con apenas 14 o 15 años. También reivindica la fortaleza que desarrolló en un sector competitivo: “No he sido una mujer insegura y eso te hace no tener envidia de nadie”.

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El episodio también aborda la rivalidad entre modelos y misses, la presión estética y las pequeñas tensiones detrás de los desfiles. Mar Flores recuerda entre risas episodios como la desaparición de zapatos antes de salir a la pasarela: “¿Quién me escondía los zapatos a la hora de desfilar?”. Remedios Cervantes añade otra anécdota similar: “A mí me lo escondieron un par de veces”, en referencia a un vestido. Entre recuerdos, fiestas, competición y complicidad, ‘¿Qué habrías hecho mejor?’ arranca con el retrato de una generación que marcó la moda y la cultura popular de los 90.