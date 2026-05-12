'La promesa' avance de mañana miércoles 13 de mayo: La ceguera de Adriano, a punto de provocar una tragedia

'La promesa' emite mañana a las 18:30 horas su capítulo 833 que estará marcado por las desconfianzas y los percances domésticas. La serie de TVE mostrará en el capítulo de este miércoles cómo María Fernández empieza a desconfiar de las explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que hay algo turbio en su relación. Mientras tanto, Jacobo intenta ayudar a un Adriano cada vez más desesperado por su pérdida de visión, proponiéndole un entrenamiento para memorizar los espacios de la casa. Sin embargo, la ceguera de Adriano está a punto de provocar una tragedia cuando sufre un peligroso percance doméstico que involucra a sus propios hijos.

En el último capítulo...

Manuel decidió confesarle a Alonso el asfixiante chantaje al que le está sometiendo el duque de Carril. El Marqués, lejos de amilanarse, entró en cólera ante la infamia y decidió tomar cartas en el asunto. Por su parte, la villana Leocadia no se queda de brazos cruzados y, en un alarde de cinismo, propuso que la boda de Alonso se celebre en el mismo lugar donde murió Eugenia, una sugerencia que siembra el espanto entre los habitantes de palacio y confirma su falta de escrúpulos.

Noticias relacionadas

'La promesa', de lunes a viernes en La 1 y a la carta en RTVE Play

'La promesa' es la serie diaria más longeva de las que actualmente se emiten en TVE y Antena 3.La ficción se estrenó en 2023 y desde el primer día fue un gran éxito. A pesar de los múltiples cambios de horario que ha sufrido desde aquel enero de hace tres años, la serie sigue firmando grandes datos cada día a las 18:30 horas en La 1. Los espectadores de la serie, también pueden verla en diferido a la carta en la plataforma RTVE Play.