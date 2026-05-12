Expulsado en 'MasterChef' ayer: una concursante regresa en la repesca mientras otra abandona las cocinas

Paloma vuelve a estar dentro de ‘MasterChef 14’. Una semana después de su inesperada expulsión, la aspirante logró imponerse en la repesca y recuperó su plaza en el talent de La 1. Su regreso fue la gran alegría de una gala que terminó con la salida de Inma, castigada por una escudella que no estuvo a la altura de lo que pedía el jurado.

La entrega tuvo también una clara protagonista en Camilla. La aspirante brilló primero en las carreras de empanadillas y después en el duelo final contra Gema, Germán y Ángela Gimeno, ganadora de ‘MasterChef 12’. Su plato fue el mejor valorado en una cata a ciegas y eso le permitió hacerse con el brazalete dorado, una ventaja que podrá usar si cae en eliminación: elegirá a un compañero para que la ayude durante 25 minutos.

El programa trasladó después sus cocinas al Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro, donde los aspirantes prepararon un menú de Mario Sandoval para un centenar de agentes. Allí se midieron dos equipos capitaneados por Camilla y Germán, pero el resultado fue muy desigual. El grupo azul, liderado por la italiana, sacó adelante el servicio con solvencia, mientras el rojo acumuló errores y acabó recibiendo una dura valoración del jurado.

En paralelo se resolvió la repesca entre los concursantes eliminados. Paloma, Pepe, Vicente, Maggie, Soko, Nacho Pistacho y Omar tuvieron que demostrar su evolución con una prueba de tapas. La decisión final quedó entre Paloma y Vicente, los dos aspirantes que mejor respondieron al reto, pero el jurado terminó devolviendo el delantal a Paloma.

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La última prueba puso el foco en los platos tradicionales. Los delantales negros tuvieron que reconocer varias recetas a ciegas antes de cocinar elaboraciones clásicas. Chambo fue el único que convenció plenamente con su marmitako, mientras que Javier, Gema e Inma quedaron señalados por sus fallos. La peor parada fue Inma, cuya escudella no cumplió las expectativas. Pepe Rodríguez fue el encargado de comunicar su expulsión, cerrando una noche de regreso para Paloma y despedida para una de sus compañeras.