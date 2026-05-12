Lunes 11 de mayo
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' consigue liderar un nuevo lunes mientras Cuatro confirma la buena acogida de 'En guardia'
El reality de Telecinco se impone en el prime time mientras 'El Hormiguero' es el entretenimiento más visto del día.
'La isla de las tentaciones' volvió a liderar la noche del lunes en Telecinco. El reality firmó un 13,1% de cuota de pantalla y reunió a 834.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja. Al mismo tiempo, en Antena 3, 'En tierra lejana' continuó en su línea con un 11,8% de share y 853.000 espectadores. La 1 se quedó con un 10,8% y 669.000 espectadores gracias a una nueva entrega de 'MasterChef'.
En los canales secundarios, Cuatro también destacó con la segunda entrega de la nueva temporada de 'En guardia', que confirmó su buena acogida al alcanzar un 6,6% de cuota y 592.000 espectadores. En laSexta, la película 'Memoria de un asesino' firmó un 5,9% y 430.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' fue el programa de entretenimiento más visto del día con un 13,9% de share y 1.756.000 espectadores. 'La Revuelta', por su parte, arrancó la semana en La 1 con un 10,3% y 1.308.000 espectadores.
En Telecinco, 'First Dates' regresó al access con un 9,4% y 1.188.000 espectadores, mientras que en Cuatro, 'Horizonte' firmó su mejor lunes de 2026 con un 7,9% de share y 995.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.135.000 (8,9%)
MasterChef: 584.000 (9,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.756.000 (13,9%)
En tierra lejana: 853.000 (11,8%)
Telecinco
First dates: 1.188.000 (9,4%)
La isla de las tentaciones: 834.000 (13,1%)
laSexta
El intermedio: 1.010.000 (7,9%)
El taquillazo “La memoria de un asesino”: 430.000 (5,9%)
Cuatro
First dates: 557.000 (4,8%)
Horizonte: 995.000 (7,9%)
En guardia: 592.000 (6,6%)
La 2
Trivial pursuit: 531.000 (4,6%)
Cifras y letras: 769.000 (5,9%)
Cine clásico “Tú y yo (1957)”: 398.000 (3,8%)
LATE NIGHT
La 1
MasterChef: 167.000 (9,1%)
Antena 3
En tierra lejana: 192.000 (6,6%)
laSexta
Cine “Secretos del pasado”: 101.000 (4,1%)
Cuatro
En guardia: 263.000 (5,3%)
En guardia: 135.000 (5,5%)
La 2
Cine “Ángeles y demonios”: 98.000 (2,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 849.000 (10,2%)
Valle Salvaje: 808.000 (11,1%)
La Promesa: 935.000 (12,9%)
Malas lenguas: 866.000 (10,9%)
Aquí la Tierra: 1.199.000 (12,8%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.308.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 756.000 (10,2%)
Pasapalabra: 1.724.000 (19%)
Telecinco
El tiempo justo: 666.000 (8,2%)
El diario de Jorge: 684.000 (9,3%)
¡Allá tú!: 863.000 (9,7%)
laSexta
Zapeando: 515.000 (6%)
Más vale tarde: 442.000 (6%)
laSexta clave: 536.000 (5%)
Cuatro
Todo es mentira: 598.000 (7,3%)
Lo sabe, no lo sabe: 487.000 (6,6%)
La 2
Saber y ganar: 682.000 (7,3%)
Grandes documentales: 275.000 (3,4%)
Malas lenguas: 534.000 (7,3%)
Sukha: 198.000 (2,5%)
Trivial pursuit: 221.000 (2,4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 423.000 (21,7%)
Mañaneros 360: 561.000 (17,9%)
Mañaneros 360: 1.028.000 (12,4%)
Antena 3
Espejo público: 325.000 (12,6%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 919.000 (18,4%)
La ruleta de la suerte: 1.594.000 (21,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 164.000 (9,2%)
El programa de AR: 298.000 (13%)
Vamos a ver: 378.000 (10,9%)
El precio justo: 623.000 (9,2%)
laSexta
Aruser@s: 275.000 (12,8%)
Al rojo vivo: 325.000 (8,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 12.000 (1%)
Alerta cobra: 12.000 (0,8%)
Alerta cobra: 27.000 (1,4%)
Alerta cobra: 52.000 (2,5%)
En boca de todos: 256.000 (8,3%)
La 2
Jardines con historia: 12.000 (0,9%)
Tasmania: 16.000 (0,9%)
España pueblo a pueblo: 14.000 (0,7%)
Aquí hay trabajo: 14.000 (0,7%)
La aventura del saber: 19.000 (0,9%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 32.000 (1,4%)
Hoteles gourmet: 63.000 (2,4%)
El western de La 2 “Tequila”: 104.000 (3,2%)
El cazador: 129.000 (2,2%)
El cazador: 281.000 (3,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.090.000 (21,9%)
Telediario 1: 1.557.000 (16,3%)
Informativos Telecinco 15h: 830.000 (8,7%)
laSexta Noticias 14h: 687.000 (8,1%)
Noticias Cuatro 1: 560.000 (7,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.119.000 (18,6%)
Telediario 2: 1.470.000 (13,1%)
Informativos Telecinco 21h: 942.000 (8,5%)
laSexta Noticias 20h: 663.000 (7,7%)
Noticias Cuatro 2: 483.000 (5,6%)
Matinal
Telediario matinal: 146.000 (18,4%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 282.000 (16,3%)
El Matinal (Telecinco): 96.000 (8,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (4,1%).
Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,1%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,2%).
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