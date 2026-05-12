Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' consigue liderar un nuevo lunes mientras Cuatro confirma la buena acogida de 'En guardia'

'La isla de las tentaciones' volvió a liderar la noche del lunes en Telecinco. El reality firmó un 13,1% de cuota de pantalla y reunió a 834.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja. Al mismo tiempo, en Antena 3, 'En tierra lejana' continuó en su línea con un 11,8% de share y 853.000 espectadores. La 1 se quedó con un 10,8% y 669.000 espectadores gracias a una nueva entrega de 'MasterChef'.

En los canales secundarios, Cuatro también destacó con la segunda entrega de la nueva temporada de 'En guardia', que confirmó su buena acogida al alcanzar un 6,6% de cuota y 592.000 espectadores. En laSexta, la película 'Memoria de un asesino' firmó un 5,9% y 430.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' fue el programa de entretenimiento más visto del día con un 13,9% de share y 1.756.000 espectadores. 'La Revuelta', por su parte, arrancó la semana en La 1 con un 10,3% y 1.308.000 espectadores.

En Telecinco, 'First Dates' regresó al access con un 9,4% y 1.188.000 espectadores, mientras que en Cuatro, 'Horizonte' firmó su mejor lunes de 2026 con un 7,9% de share y 995.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.135.000 (8,9%)

MasterChef: 584.000 (9,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.756.000 (13,9%)

En tierra lejana: 853.000 (11,8%)

Telecinco

First dates: 1.188.000 (9,4%)

La isla de las tentaciones: 834.000 (13,1%)

laSexta

El intermedio: 1.010.000 (7,9%)

El taquillazo “La memoria de un asesino”: 430.000 (5,9%)

Cuatro

First dates: 557.000 (4,8%)

Horizonte: 995.000 (7,9%)

En guardia: 592.000 (6,6%)

La 2

Trivial pursuit: 531.000 (4,6%)

Cifras y letras: 769.000 (5,9%)

Cine clásico “Tú y yo (1957)”: 398.000 (3,8%)

LATE NIGHT

La 1

MasterChef: 167.000 (9,1%)

Antena 3

En tierra lejana: 192.000 (6,6%)

laSexta

Cine “Secretos del pasado”: 101.000 (4,1%)

Cuatro

En guardia: 263.000 (5,3%)

En guardia: 135.000 (5,5%)

La 2

Cine “Ángeles y demonios”: 98.000 (2,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 849.000 (10,2%)

Valle Salvaje: 808.000 (11,1%)

La Promesa: 935.000 (12,9%)

Malas lenguas: 866.000 (10,9%)

Aquí la Tierra: 1.199.000 (12,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.308.000 (14,9%)

Y ahora, Sonsoles: 756.000 (10,2%)

Pasapalabra: 1.724.000 (19%)

Telecinco

El tiempo justo: 666.000 (8,2%)

El diario de Jorge: 684.000 (9,3%)

¡Allá tú!: 863.000 (9,7%)

laSexta

Zapeando: 515.000 (6%)

Más vale tarde: 442.000 (6%)

laSexta clave: 536.000 (5%)

Cuatro

Todo es mentira: 598.000 (7,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 487.000 (6,6%)

La 2

Saber y ganar: 682.000 (7,3%)

Grandes documentales: 275.000 (3,4%)

Malas lenguas: 534.000 (7,3%)

Sukha: 198.000 (2,5%)

Trivial pursuit: 221.000 (2,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 423.000 (21,7%)

Mañaneros 360: 561.000 (17,9%)

Mañaneros 360: 1.028.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo público: 325.000 (12,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 919.000 (18,4%)

La ruleta de la suerte: 1.594.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 164.000 (9,2%)

El programa de AR: 298.000 (13%)

Vamos a ver: 378.000 (10,9%)

El precio justo: 623.000 (9,2%)

laSexta

Aruser@s: 275.000 (12,8%)

Al rojo vivo: 325.000 (8,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 12.000 (1%)

Alerta cobra: 12.000 (0,8%)

Alerta cobra: 27.000 (1,4%)

Alerta cobra: 52.000 (2,5%)

En boca de todos: 256.000 (8,3%)

La 2

Jardines con historia: 12.000 (0,9%)

Tasmania: 16.000 (0,9%)

España pueblo a pueblo: 14.000 (0,7%)

Aquí hay trabajo: 14.000 (0,7%)

La aventura del saber: 19.000 (0,9%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 32.000 (1,4%)

Hoteles gourmet: 63.000 (2,4%)

El western de La 2 “Tequila”: 104.000 (3,2%)

El cazador: 129.000 (2,2%)

El cazador: 281.000 (3,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.090.000 (21,9%)

Telediario 1: 1.557.000 (16,3%)

Informativos Telecinco 15h: 830.000 (8,7%)

laSexta Noticias 14h: 687.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 1: 560.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.119.000 (18,6%)

Telediario 2: 1.470.000 (13,1%)

Informativos Telecinco 21h: 942.000 (8,5%)

laSexta Noticias 20h: 663.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 2: 483.000 (5,6%)

Matinal

Telediario matinal: 146.000 (18,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 282.000 (16,3%)

El Matinal (Telecinco): 96.000 (8,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (4,1%).

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Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,1%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,2%).