Continuidad asegurada
Ana Rosa renueva con Mediaset y firma un nuevo contrato de larga duración para seguir en las mañanas de Telecinco
La periodista seguirá vinculada a la compañía, de la que es uno de sus rostros más emblemáticos desde hace más de 20 años.
Mediaset España y Ana Rosa Quintana han alcanzado un acuerdo para renovar el contrato de larga duración que une a la periodista con el grupo audiovisual. La comunicadora seguirá formando parte de la compañía, con la que mantiene una relación profesional desde hace más de dos décadas y donde se ha consolidado como una de sus principales referencias televisivas.
La renovación confirma la continuidad de uno de los rostros más reconocibles de Telecinco en una etapa de cambios para la cadena. Ana Rosa Quintana ha estado al frente de algunos de los formatos más relevantes del grupo y ha mantenido un papel central en la programación de Mediaset, tanto en el ámbito informativo como en el magacín de actualidad.
A lo largo de su trayectoria, la periodista ha recibido numerosos reconocimientos profesionales. Entre ellos figuran el Premio Ondas a la Mejor Presentadora, ocho TP de Oro, dos Micrófonos de Oro, una Antena de Oro, el Premio Eisenhower por la Libertad de Expresión, el Premio Mujer Hoy, un galardón del Club Internacional de Prensa y la Medalla de Honor de Madrid.
Con este acuerdo, Mediaset garantiza la continuidad de Ana Rosa Quintana dentro de su estructura de grandes nombres propios. La renovación llega además en plena reordenación de la oferta televisiva del grupo, que prepara nuevos movimientos en su programación y refuerza la presencia de algunos de sus perfiles más identificativos.
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