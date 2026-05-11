Adelanto
‘Valle Salvaje’, avance del capítulo de hoy lunes 11 de mayo: la desaparición de Leonor dispara la tensión
Bárbara se enfrenta a Victoria por su intromisión con Pedrito, mientras Luisa empieza a dudar de Alejo tras sus palabras a Enriqueta.
‘Valle Salvaje’ arranca la semana con un capítulo marcado por la incertidumbre. La serie diaria de La 1, que se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix, continúa este lunes 11 de mayo con la desaparición de Leonor como principal foco de tensión.
En el capítulo 412, la ausencia de Leonor mantiene a todos en vilo. El paso de las horas aumenta la preocupación y hace crecer los nervios entre quienes intentan saber qué ha ocurrido con ella. La situación amenaza con desestabilizar todavía más a una familia ya marcada por los secretos, los recelos y los enfrentamientos.
Además, Bárbara decide plantar cara a Victoria. No está dispuesta a permitir que siga entrometiéndose en su vida ni en la de Pedrito, y su reacción abrirá un nuevo choque entre ambas. La tensión entre las dos mujeres deja claro que la convivencia será cada vez más difícil.
Por otro lado, Luisa sigue dolida por lo que ha escuchado de Alejo. Herida por sus palabras a Enriqueta, decide confrontarle y poner sobre la mesa sus dudas. La pregunta queda en el aire: ¿podrá seguir confiando en el hombre al que ama después de este nuevo golpe?
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