‘Valle Salvaje’, avance del capítulo de hoy lunes 11 de mayo: la desaparición de Leonor dispara la tensión

‘Valle Salvaje’ arranca la semana con un capítulo marcado por la incertidumbre. La serie diaria de La 1, que se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix, continúa este lunes 11 de mayo con la desaparición de Leonor como principal foco de tensión.

En el capítulo 412, la ausencia de Leonor mantiene a todos en vilo. El paso de las horas aumenta la preocupación y hace crecer los nervios entre quienes intentan saber qué ha ocurrido con ella. La situación amenaza con desestabilizar todavía más a una familia ya marcada por los secretos, los recelos y los enfrentamientos.

Además, Bárbara decide plantar cara a Victoria. No está dispuesta a permitir que siga entrometiéndose en su vida ni en la de Pedrito, y su reacción abrirá un nuevo choque entre ambas. La tensión entre las dos mujeres deja claro que la convivencia será cada vez más difícil.

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Por otro lado, Luisa sigue dolida por lo que ha escuchado de Alejo. Herida por sus palabras a Enriqueta, decide confrontarle y poner sobre la mesa sus dudas. La pregunta queda en el aire: ¿podrá seguir confiando en el hombre al que ama después de este nuevo golpe?