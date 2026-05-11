Este martes a las 17:30 horas
'Valle salvaje', avance capítulo 413: Crecen las presiones para que Rafael se aleje de Dámaso
Por la noche, una misiva urgente llega al marqués con una noticia muy preocupante
'Valle Salvaje' emite mañana a las 17:30 horas un nuevo episodio en La 1 con importantes cambios. Rafael pide ayuda a Victoria y Enriqueta, ¿qué se propone el duque? Mientras, Hernando y José Luis lo presionan para alejarse de Dámaso, mientras este se gana al duque con su aparente lealtad. Al anochecer, una misiva urgente llega al marqués con una noticia muy preocupante…
En el último capítulo
En el capítulo anterior, la desaparición de Leonor hizo aumentar la tensión por momentos. Además, Bárbara se enfrentó a Victoria por querer entrometerse en su vida y en la de Pedrito. Luisa, herida, confrontó a Alejo por sus palabras a Enriqueta…y sembró la duda sobre su confianza.
Los próximos episodios de 'Valle Salvaje'
Capítulo 414: Miércoles 13 de mayo
Un grave percance en el campo obliga a Adriana y Rafael a trabajar codo con codo, reavivando una chispa que ambos intentaban apagar por el bien de la familia. Esta cercanía forzada empuja a la joven a tomar una decisión radical sobre su futuro con Julio, consciente de que no puede seguir viviendo una mentira mientras su corazón late por otro hombre, aunque eso suponga enfrentarse a todo el valle.
Capítulo 415: Jueves 14 de mayo
Victoria, acorralada por las circunstancias, decide jugar su última carta: pactar con su mayor rival para neutralizar la amenaza de la recién llegada. Este pacto de sangre generará una ola de desconfianza entre el servicio, que se ve atrapado en medio de una guerra de clases. Al mismo tiempo, Alejo realiza un descubrimiento fortuito que le hace dudar de la versión oficial sobre la muerte de su padre, señalando directamente a su propio hermano como cómplice de un silencio imperdonable.
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