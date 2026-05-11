Telecinco cancela fulminantemente 'Visto lo visto' y elige a Carlos Sobera como sustituto

Mediaset España tira la toalla. Tras apenas un mes de andadura, la cadena de Fuencarral ha decidido cancelar 'Visto lo visto', el programa de vídeos virales y actualidad presentado por Verónica Dulanto en el mediodía de los fines de semana. Según ha confirmado la cadena, el formato producido por Cuarzo TV emitirá su última entrega este próximo sábado 16 de mayo.

El programa, que llegó para intentar levantar una franja maldita tras el fin de de '¡Vaya fama!', no ha logrado seducir a la audiencia. Con una media que apenas roza el 6,3% de cuota de pantalla, 'Visto lo visto' se ha visto superado ampliamente por sus competidores directos: 'La Ruleta de la Suerte' (Antena 3) y 'D Corazón' (La 1).

Telecinco no quiere dejar la franja vacía ni un solo minuto y ya ha anunciado su estrategia para intentar frenar la sangría de espectadores. A partir del próximo sábado 23 de mayo, la cadena recuperará 'El precio justo' para ocupar el hueco de 13:45h a 15:00h.

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El concurso, que ya venía emitiéndose en forma de repeticiones antes del programa de Dulanto, pasa ahora a ser la apuesta principal de la sobremesa. Lo curioso es que, según los últimos datos, las propias reposiciones del formato de Carlos Sobera estaban rindiendo mejor que el programa de estreno recién cancelado.