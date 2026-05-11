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Domingo 10 de mayo

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Conexión Honduras' sube, consiguiendo uno de los mejores datos de temporada, y lidera el domingo frente al cine de La 1 y 'Una nueva vida'

El reality de Telecinco firma su tercera mejor cuota de la temporada mientras la telenovela resiste en Antena 3.

'Supervivientes'

'Supervivientes' / Telecinco

Carlos Merenciano

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Madrid
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'Supervivientes: Conexión Honduras' volvió a liderar la noche del domingo en Telecinco. El programa subió hasta el 12,8% de cuota de pantalla y reunió a 897.000 espectadores, logrando su tercera mejor cuota de la temporada.

En Antena 3, 'Una nueva vida' se mantuvo como alternativa con 876.000 espectadores de media y un 9,3% de share. La 1 apostó por 'Cuestión de sangre' dentro de 'La película de la semana', que alcanzó un 8,7% y 985.000 espectadores. Por su parte, en Cuatro, 'Cuarto milenio' cerró la noche con un 5,6% de cuota de pantalla y 639.000 espectadores.

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