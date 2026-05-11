'Sueños de libertad', avance semanal: Fina regresa por fin y Marta se reencuentra con ella en plena crisis de la fábrica

'Sueños de libertad' entra en una de sus semanas más importantes tras el asesinato de Pelayo, la muerte de Rodrigo y la búsqueda desesperada de Marta para encontrar a Fina. La serie de Antena 3 prepara por fin uno de los momentos más esperados de esta tercera temporada con el regreso de la fotógrafa y su ansiado reencuentro con Marta. Pero no será el único gran frente: la traición de Tasio terminará por romper a Carmen, la situación en la fábrica seguirá siendo crítica tras el robo de los camiones y Nieves tomará una decisión que dejará devastada a su familia.

Lunes 11 de mayo – Capítulo 557

Pablo y Nieves reúnen a Miguel y Mabel para anunciarles que han decidido romper definitivamente su matrimonio, aunque mantendrán la convivencia para evitar rumores. En paralelo, Digna y Damián chocan por cómo afrontar la reunión con Cosme. Begoña descubre que es el cumpleaños de Eduardo, mientras Gabriel empieza a ponerse celoso al saber que Beatriz tiene pareja. En la cantina, Claudia y Salva hacen las paces, pero la despedida de Gorito da un giro cuando sufre un ataque de asma. Además, Tasio corta de raíz con Paula, aunque Carmen ya empieza a atar cabos sobre la traición de su marido. Marta, por su parte, acepta las disculpas de Cloe y le confiesa sus sospechas sobre la muerte de Fina.

Martes 12 de mayo – Capítulo 558

Damián empieza a sentirse devorado por la culpa tras hablar con Pablo sobre Gervasio. Claudia y Miguel viven un nuevo momento de complicidad, mientras don Agustín empieza a sospechar de Nieves por su relación con el caso de Alberto. Eduardo celebra su cumpleaños junto a Manuela, Julia y Begoña, y esta última suaviza por fin la tensión con el chófer. Carmen se desahoga con Claudia sobre el dolor que siente por la infidelidad de Tasio. Al mismo tiempo, Salva empieza a sospechar que Gorito está detrás del robo de los camiones y le pide que se entregue. También Digna da un paso para dejar a un lado su enfrentamiento con Gabriel por el bien de la fábrica.

Miércoles 13 de mayo – Capítulo 559

Marta, atormentada por la posibilidad de que Fina haya muerto, tiene una pesadilla y toma una decisión drástica: viajar urgentemente a Argentina para encontrarla. Digna insiste en que ha llegado el momento de contarle a Pablo toda la verdad sobre Gervasio. Don Agustín sigue presionando a Nieves, que termina muy inquieta. Tasio, por fin, confiesa a Carmen lo ocurrido con Paula y le pide perdón, pero ella no está dispuesta a ceder. También Nieves decide dar un paso para recuperar el contacto con sus padres. Mientras tanto, Salva destapa a Tasio la implicación de Gorito en el robo, y la publicación de la noticia en prensa hace saltar todas las alarmas en Beatriz al recordar que vio a Gorito junto a Álvaro.

Jueves 14 de mayo – Capítulo 560

Beatriz se enfrenta a Álvaro por su implicación en el robo y rompe con él definitivamente cuando confirma toda la verdad. Don Agustín vuelve a insistir con Nieves, pero ella recibe además otro golpe al enterarse de la muerte de su padre y del rechazo de su madre. Gabriel y Digna consiguen cerrar un acuerdo con Ferrer, aunque la gran amenaza ahora es la inminente visita de Brossard. Mabel y Salva disfrutan de su primera cita tras reconciliarse, mientras Carmen decide poner tierra de por medio para intentar recomponerse tras la traición de Tasio. Paula vuelve a declararse a él, pero recibe otro rechazo. Andrés y Valentina se dejan llevar por la pasión. Y cuando Marta ya está a punto de marcharse a Buenos Aires, Fina reaparece por sorpresa en la fábrica.

Viernes 15 de mayo – Capítulo 561

Noticias relacionadas

Marta y Fina viven por fin su esperado reencuentro y se funden en un beso y un abrazo ante la mirada de Cloe. Después, Fina también se reencuentra con Digna en otro momento especialmente emotivo. Gabriel intenta apartarse de Beatriz tras acostarse con ella y trata de ocultarlo ante Begoña. La preocupación por la llegada de Brossard se dispara en la directiva, que se reúne para decidir cómo afrontar la crisis. Nieves comunica a Miguel y Mabel que se marchará una temporada a Tarragona, una decisión que deja desolados a sus hijos y también a Pablo. Tasio confiesa a Damián que Carmen se ha ido, mientras Paula se derrumba y termina contándole a Manuela todo lo sucedido. Finalmente, Digna decide despedirla, y Álvaro se enfrenta a Beatriz tras descubrirla con Gabriel.