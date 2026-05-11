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Del 11 al 15 de mayo

'Sueños de libertad', avance semanal: Fina regresa por fin y Marta se reencuentra con ella en plena crisis de la fábrica

La serie diaria de Antena 3 encara una semana clave con el esperado regreso de Fina, la ruptura de Carmen con Tasio, la visita de Brossard y nuevas sacudidas en la familia Salazar.

Avance semanal de 'Sueños de libertad'

Avance semanal de 'Sueños de libertad' / Antena 3

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Sueños de libertad' entra en una de sus semanas más importantes tras el asesinato de Pelayo, la muerte de Rodrigo y la búsqueda desesperada de Marta para encontrar a Fina. La serie de Antena 3 prepara por fin uno de los momentos más esperados de esta tercera temporada con el regreso de la fotógrafa y su ansiado reencuentro con Marta. Pero no será el único gran frente: la traición de Tasio terminará por romper a Carmen, la situación en la fábrica seguirá siendo crítica tras el robo de los camiones y Nieves tomará una decisión que dejará devastada a su familia.

Lunes 11 de mayo – Capítulo 557

Pablo y Nieves reúnen a Miguel y Mabel para anunciarles que han decidido romper definitivamente su matrimonio, aunque mantendrán la convivencia para evitar rumores. En paralelo, Digna y Damián chocan por cómo afrontar la reunión con Cosme. Begoña descubre que es el cumpleaños de Eduardo, mientras Gabriel empieza a ponerse celoso al saber que Beatriz tiene pareja. En la cantina, Claudia y Salva hacen las paces, pero la despedida de Gorito da un giro cuando sufre un ataque de asma. Además, Tasio corta de raíz con Paula, aunque Carmen ya empieza a atar cabos sobre la traición de su marido. Marta, por su parte, acepta las disculpas de Cloe y le confiesa sus sospechas sobre la muerte de Fina.

Martes 12 de mayo – Capítulo 558

Damián empieza a sentirse devorado por la culpa tras hablar con Pablo sobre Gervasio. Claudia y Miguel viven un nuevo momento de complicidad, mientras don Agustín empieza a sospechar de Nieves por su relación con el caso de Alberto. Eduardo celebra su cumpleaños junto a Manuela, Julia y Begoña, y esta última suaviza por fin la tensión con el chófer. Carmen se desahoga con Claudia sobre el dolor que siente por la infidelidad de Tasio. Al mismo tiempo, Salva empieza a sospechar que Gorito está detrás del robo de los camiones y le pide que se entregue. También Digna da un paso para dejar a un lado su enfrentamiento con Gabriel por el bien de la fábrica.

Miércoles 13 de mayo – Capítulo 559

Marta, atormentada por la posibilidad de que Fina haya muerto, tiene una pesadilla y toma una decisión drástica: viajar urgentemente a Argentina para encontrarla. Digna insiste en que ha llegado el momento de contarle a Pablo toda la verdad sobre Gervasio. Don Agustín sigue presionando a Nieves, que termina muy inquieta. Tasio, por fin, confiesa a Carmen lo ocurrido con Paula y le pide perdón, pero ella no está dispuesta a ceder. También Nieves decide dar un paso para recuperar el contacto con sus padres. Mientras tanto, Salva destapa a Tasio la implicación de Gorito en el robo, y la publicación de la noticia en prensa hace saltar todas las alarmas en Beatriz al recordar que vio a Gorito junto a Álvaro.

Jueves 14 de mayo – Capítulo 560

Beatriz se enfrenta a Álvaro por su implicación en el robo y rompe con él definitivamente cuando confirma toda la verdad. Don Agustín vuelve a insistir con Nieves, pero ella recibe además otro golpe al enterarse de la muerte de su padre y del rechazo de su madre. Gabriel y Digna consiguen cerrar un acuerdo con Ferrer, aunque la gran amenaza ahora es la inminente visita de Brossard. Mabel y Salva disfrutan de su primera cita tras reconciliarse, mientras Carmen decide poner tierra de por medio para intentar recomponerse tras la traición de Tasio. Paula vuelve a declararse a él, pero recibe otro rechazo. Andrés y Valentina se dejan llevar por la pasión. Y cuando Marta ya está a punto de marcharse a Buenos Aires, Fina reaparece por sorpresa en la fábrica.

Viernes 15 de mayo – Capítulo 561

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Marta y Fina viven por fin su esperado reencuentro y se funden en un beso y un abrazo ante la mirada de Cloe. Después, Fina también se reencuentra con Digna en otro momento especialmente emotivo. Gabriel intenta apartarse de Beatriz tras acostarse con ella y trata de ocultarlo ante Begoña. La preocupación por la llegada de Brossard se dispara en la directiva, que se reúne para decidir cómo afrontar la crisis. Nieves comunica a Miguel y Mabel que se marchará una temporada a Tarragona, una decisión que deja desolados a sus hijos y también a Pablo. Tasio confiesa a Damián que Carmen se ha ido, mientras Paula se derrumba y termina contándole a Manuela todo lo sucedido. Finalmente, Digna decide despedirla, y Álvaro se enfrenta a Beatriz tras descubrirla con Gabriel.

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