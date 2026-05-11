‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy lunes 11 de mayo: Marta teme lo peor sobre Fina y Carmen empieza a sospechar de Tasio

‘Sueños de libertad’ continúa este lunes en Antena 3 con un nuevo capítulo lleno de decisiones familiares, secretos sentimentales y nuevas dudas sobre el futuro de algunos de sus protagonistas. La serie diaria, producida por Atresmedia en colaboración con Diagonal TV, se emite de lunes a viernes a las 15:45h en la sobremesa de Antena 3 y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+, donde están disponibles sus entregas anteriores.

En el capítulo de hoy, Pablo y Nieves reúnen a sus hijos para comunicarles que han decidido romper definitivamente su matrimonio. Aun así, ambos quieren mantener la convivencia por el bien de la familia y para evitar rumores. Mientras tanto, Digna y Damián vuelven a chocar cuando ella plantea que sea Pablo quien la acompañe a su reunión con Cosme, una opción que el De La Reina no ve con buenos ojos, ya que prefiere que considere ir con Gabriel.

Begoña descubre por Julio que es el cumpleaños de Eduardo, pero rechaza acudir a la fiesta que Manuela y la pequeña le están preparando. En paralelo, Gabriel se entera de que Beatriz tiene pareja y no puede evitar sentirse celoso del hombre que ocupa ahora la vida de su primera esposa. Cuando decide preguntarle directamente, ella le miente sobre Álvaro y termina besándole para disipar sus sospechas.

La cantina también vivirá una jornada movida. Claudia y Salva hacen las paces después de la ruptura de él con Mabel, mientras Gorito aparece para despedirse antes de marcharse de Toledo. Sin embargo, su visita termina en susto cuando sufre un ataque de asma y debe ser trasladado al dispensario. Al mismo tiempo, Tasio rompe definitivamente con Paula y le deja claro que lo ocurrido entre ellos fue un error que no puede repetirse. La doncella queda hundida, y su reacción empieza a levantar las sospechas de Carmen, que intuye la traición de su marido pese a sus intentos por negarlo.

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Pablo, por su parte, comparte con Damián la culpa que siente por cómo trató a Gervasio antes de su suicidio. Nieves se sincera con Begoña y le confiesa que, tras su ruptura matrimonial, quiere intentar recuperar el contacto con sus padres. En la fábrica, Marta acepta las disculpas de Cloe por haberle ocultado información sobre Fina y le habla de sus sospechas sobre la posible muerte de su amada. La entrega terminará con Valentina destrozada después de que su madre la culpe directamente por la muerte de Rodrigo.