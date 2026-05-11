‘La Promesa’, avance del capítulo de hoy lunes 11 de mayo: Pía descubre que Leocadia es la asesina de Jana

‘La Promesa’ arranca la semana con una revelación que puede cambiarlo todo en el palacio. La serie diaria de La 1, que se emite de lunes a viernes a las 18:35 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play, ofrece este lunes 11 de mayo un capítulo marcado por el impacto de Pía tras descubrir quién es realmente Leocadia.

En el capítulo 831, Pía intenta asimilar una verdad demoledora: Leocadia es en realidad Mercedes del Amor, la asesina de Jana. La doncella queda atrapada entre el miedo, la rabia y la necesidad de actuar con cautela, especialmente cuando se queda a solas con la señora Adarre y está a punto de estallar al no poder contener el odio que siente hacia ella.

Mientras tanto, Teresa comunica su decisión de olvidar definitivamente a Cristóbal después de sentirse engañada. En paralelo, Manuel revela a Alonso el secreto de Vera: ella es la hija del duque de Carril. La noticia añade una nueva pieza al complicado tablero familiar de ‘La Promesa’.

También habrá movimientos en otras tramas. Estefanía insiste en contar que está embarazada, pero Carlo se resiste a ceder a su chantaje. Martina anima a Adriano a aferrarse a la posibilidad de recuperar la vista y le recuerda que ya no está enfermo, intentando sacarle de su bloqueo.

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Por último, Petra lamenta que Santos ya no confíe en ella como antes. Pía se ofrece a mediar entre padre e hijo, aunque su propia situación con Leocadia amenaza con desbordarla. La verdad sobre Mercedes del Amor queda ya demasiado cerca de salir a la luz.