Nuria Roca señala a los medios tras el cruce de dardos con Marc Giró ayer en laSexta: "La ideología no se vocifera, se practica"

El cruce de dardos vivido ayer en 'La roca' entre Marc Giró y Nuria Roca generó mucha conversación en redes. El humorista disparó sin cesar dardos hacia 'El hormiguero', Pablo Motos, Juan del Val e incluso 'La revuelta'. Eso sí, el catalán también tuvo respuesta de la presentadora, que no "estaba esperando" las pullas de su compañero.

Hoy, la también colaboradora de 'El Hormiguero' ha subido un vídeo a su perfil de Instagram con el corte completo donde hay dardos de Marc Giró y también respuestas de ella y lo ha acompañado con el siguiente texto: "Vaya por delante que me gusta Marc, que a veces me lo paso muy bien viéndolo y me lo disfruto, pero...Querido: la ideología no se vocifera, se practica...".

Además, la presentadora ha señalado a los medios por las reacciones que tuvo la prensa a este momento televisivo: "Este vídeo va dedicado a todos esos medios que lo han cortado para que su titular les cuadre...de nada!", ha añadido en su post, que termina con otro mensaje a Marc Giró por lo ocurrido en plató: "@marcgiro, lo que une una buena laca".

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*En elaboración.