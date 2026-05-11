Las nuevas temporadas de 'Luz en la oscuridad' y 'Berlín', los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

Las plataformas de streaming suman esta semana dos estrenos españoles destacados. Movistar Plus+ lanzará el jueves 14 de mayo la nueva temporada de ‘Luz en la oscuridad’, el true crime de Carles Porta, que regresa con el caso ‘Peregrina’. Un día después, el viernes 15 de mayo, Netflix estrenará la segunda temporada de ‘Berlín’, el spin-off de ‘La casa de papel’ protagonizado por Pedro Alonso.

‘Luz en la oscuridad’ vuelve con un caso dividido en dos episodios y centrado en la desaparición de Denise Pikka Thiem, una peregrina estadounidense que desapareció en abril de 2015 en las inmediaciones de Astorga, en León, mientras hacía el Camino de Santiago. La investigación se fue ampliando con varios sospechosos de la zona y ganó repercusión cuando vecinos y peregrinos se movilizaron para tratar de encontrarla.

La nueva temporada del formato de Carles Porta no se limitará a ‘Peregrina’. Movistar Plus+ también tiene previstos otros dos casos: ‘¡Mátalo ya!’, que llegará el 4 de junio, y ‘El plan de las gemelas’, fechado para el 2 de julio. En el primer episodio, en julio de 2017, Juan Martínez aparece gravemente apuñalado en una urbanización de Almansa (Albacete). Su hijastra de 15 años y un joven de 18 aseguran que fue un accidente tras un atropello, pero la Guardia Civil descubre que nada encaja. La investigación destapa una red de mentiras y mensajes incriminatorios. En el segundo capítulo, los Mossos d'Esquadra recuperaron de los teléfonos móviles de los detenidos unos mensajes que amenazaban la vida de una persona. Un caso con personajes grotescos, dibujados a través de los mensajes reales que compartieron durante la preparación del crimen, así como por la sorprendente ejecución del mismo. A pesar de ello, imputar a los autores no fue nada fácil.

En Netflix, ‘Berlín’ regresará con una segunda temporada que también se presenta como el cierre de esta serie derivada de ‘La casa de papel’. La nueva entrega, titulada ‘Berlín y la dama del armiño’, vuelve a reunir al personaje de Pedro Alonso con su banda, esta vez en Sevilla, alrededor de un robo relacionado con la obra ‘La dama del armiño’. Aunque todo empieza con un plan para hacerse con la pintura de Leonardo Da Vinci, el protagonista pronto tratará de engañar al noble que le ha encargado que se haga con tan valiosa pieza. Entre delitos y amoríos, Berlín tendrá que ingeniárselas para salir airoso una vez más.

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Los dos lanzamientos llegan en una semana especialmente marcada por las ficciones y documentales españoles. ‘Luz en la oscuridad: Peregrina’ apuesta por el true crime y por un caso que conmocionó al Camino de Santiago, mientras que ‘Berlín’ recupera el tono de atraco, elegancia y venganza del universo creado a partir de ‘La casa de papel’.