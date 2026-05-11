'La promesa', avance capítulo 832: El Marqués se desespera con el chantaje del duque Carril

'La promesa' emite mañana a las 18:30 horas en La 1 el capítulo 832 de la serie. En el episodio, Manuel decide confesarle a Alonso el asfixiante chantaje al que le está sometiendo el duque de Carril. El Marqués, lejos de amilanarse, entra en cólera ante la infamia y decide tomar cartas en el asunto. Por su parte, la villana Leocadia no se queda de brazos cruzados y, en un alarde de cinismo, propone que la boda de Alonso se celebre en el mismo lugar donde murió Eugenia, una sugerencia que siembra el espanto entre los habitantes de palacio y confirma su falta de escrúpulos.

En el último capítulo..

En el episodio emitido hoy dejó una revelación que ha dejado sin aliento a los espectadores. Pía, tras analizar las misteriosas cartas de "Mercedes del Amor", logra atar los cabos sueltos y descubre la identidad de la asesina de Jana: ¡Doña Leocadia! Mientras el ama de llaves lidia con este secreto que quema, el palacio se enfrenta a otra crisis médica, ya que el estado de Adriano empeora drásticamente debido a una neuritis óptica que podría dejarlo ciego para siempre, obligando a Martina y Jacobo a convertirse en sus cuidadores de emergencia.

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'La promesa', de lunes a viernes en La 1 y a la carta en RTVE Play

'La promesa' es la serie diaria más longeva de las que actualmente se emiten en TVE y Antena 3. La ficción se estrenó en 2023 y desde el primer día fue un gran éxito. A pesar de los múltiples cambios de horario que ha sufrido desde aquel enero de hace tres años, la serie sigue firmando grandes datos cada día a las 18:30 horas en La 1. Los espectadores de la serie, también pueden verla en diferido a la carta en la plataforma RTVE Play.