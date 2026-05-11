Sin titubear
Se filtran los audios entre Antonio Tejado y María del Monte tras el robo en su casa: "Tú ves mucho CSI, pero la policía no va a encontrar una polla"
El sobrino de la cantante entró en prisión por considerarse el "autor intelectual" de la operación.
‘Vamos a ver’ ha sacado a la luz los audios de una conversación entre Antonio Tejado y María del Monte grabada después del asalto a la vivienda de la cantante. El contenido llega en pleno proceso judicial por el robo, una causa en la que Tejado está acusado de ser el presunto autor intelectual del asalto a la casa de su tía.
En la conversación emitida por el programa de Telecinco, Antonio Tejado intenta convencer a María del Monte de que asuma lo ocurrido y rebaja las posibilidades de que la Policía pueda encontrar pruebas concluyentes. “La realidad es la realidad, yo si quieres que te mienta, te miento, pero yo prefiero que afrontes la realidad y que pases el tema y estés tranquila”, le dice a la artista.
El sobrino de la cantante también pone en duda la capacidad de los investigadores para avanzar en el caso a partir de restos o pruebas físicas. “No van a coger una polla la policía, van a coger, ¿qué van a hacer?”, afirma en uno de los fragmentos. Después insiste en esa idea: “Si en tu casa la policía se cree que ha ido gente porque lo has contado tú, si no hay restos de nada, ¿qué hay? ¿Una huella en una puerta?”.
María del Monte, por su parte, se muestra afectada por el asalto y reconoce que confiaba en la investigación. “Hijo, pues yo le tenía mucha fe a la policía”, responde. Tejado replica entonces con dureza: “¿La policía, fe? Madre mía, la policía, fe. Fe hay que tenerla la Virgen del Rocío”. En otro momento, compara el caso con otros robos mediáticos y sostiene que no siempre se encuentran pruebas: “Tú porque ves mucho de la policía, de la tele, el CSI. No, no. El CSI, el capítulo está hecho para que se encuentre todo”. El audio termina con María del Monte recordando el miedo que sintió durante el asalto. “Tú no sabes que yo creí que me daba un infarto, que mi corazón se me salía por la boca”, confiesa la cantante, visiblemente marcada por lo vivido.
Tras la emisión de las imágenes, la presentadora Patricia Pardo ha querido recalcar: "La verdad es que conocíamos el contenido de esas conversaciones, pero claro, escuchar a Antonio hablar con esa absoluta indolencia a su tía, que además le dice que casi le da un infarto, que lo ha pasado fatal, y darte cuenta de la distancia absoluta que hay, de la falta de empatía hacia ella, la verdad es que es bastante hiriente, incluso para nosotros que no somos familia".
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