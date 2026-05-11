Expulsado en 'Supervivientes' ayer: Nagore Robles sorprende al salir del programa tras su primera nominación, y el programa pone en peligro a otros 4 concursantes

Nagore Robles se ha convertido en la expulsada sorpresa de ‘Supervivientes 2026’. La concursante, que entró en la aventura hace mes y medio anunciada por Sandra Barneda, acabó despidiéndose del reality en una gala de ‘Conexión Honduras’ conducida también por la presentadora.

La expulsión llegó en plena antesala de la unificación. Barneda explicó el motivo del giro antes de resolver el duelo: “Comienza la semana de la unificación, por eso se ha celebrado la expulsión sorpresa. El jueves cerraremos Playa Victoria y Playa Derrota para que todos los supervivientes comiencen a vivir juntos”. Alba, Borja, Aratz y Nagore eran los nominados, aunque los dos primeros se salvaron en la plataforma de barro, dejando el desenlace en manos de los dos concursantes vascos. La presentadora advirtió de que había sido “una votación muy ajustada y masiva”. Finalmente, pronunció el nombre de Aratz como salvado, dejando fuera a Nagore.

La concursante se derrumbó al conocer el resultado y se despidió de sus compañeros con palabras de agradecimiento: “Os admiro a todos, para mí ha sido muy difícil este mes y medio aquí, no puedo ni imaginar lo que lleváis aquí. Sois unos campeones todos, pero sin duda, mi ganadora es Alba. Eres el gran espíritu, lo haces todo”. También quiso acordarse del equipo y de los presentadores: “María me ha encantado coincidir contigo, eres estupenda, qué bien lo estás haciendo. Gracias al equipo, a Ion, Jorge y sobre todo a ti Sandra, un beso gigante”.

Barneda respondió visiblemente afectada y reconoció que no había sido una noche fácil para ella: “Personalmente, a pesar de ser la presentadora, me ha sabido mal, esta noche lo he pasado mal”. Después le dedicó un mensaje de despedida: “Te doy las gracias y sinceramente espero que algún día pueda verte entrando el día uno en ‘Supervivientes’. Eres una gran superviviente”.

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Antes de marcharse, Nagore otorgó su punto extra a Alvar. Después llegaron las nuevas nominaciones, ya con Maica como única líder de la semana. Claudia fue nominada por el grupo y Aratz por decisión de la líder, mientras que en la otra playa salieron señalados Alvar y Almudena. La nueva lista negra queda formada por Claudia, Aratz, Alvar y Almudena, en una semana clave por la inminente unificación.