Atresplayer pone fecha a ‘33 días’, la primera serie de ficción creada por Carles Porta: así reconstruye un caso real que atemorizó a Cataluña a principios de los 2000

Atresplayer estrenará el domingo 7 de junio ‘33 días’, la primera serie de televisión creada por Carles Porta. El periodista de investigación da el salto a la ficción con una historia inspirada en la fuga real de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida, que mantuvo en alerta a los Mossos d’Esquadra durante más de un mes.

La serie, compuesta por seis episodios, sigue a Juan José Prieto y Mateo Calatrava (inspirados en los famosos Brito y Picatoste), interpretados por José Manuel Poga y Julián Villagrán. Ambos logran escapar de prisión en octubre de 2001 tras preparar durante meses un plan que acaba poniendo en marcha un amplio dispositivo policial. Lo que empieza como una huida calculada se complica hasta convertirlos en el principal objetivo de los cuerpos de seguridad.

En paralelo, ‘33 días’ también pone el foco en los Mossos d’Esquadra, que entonces eran un cuerpo policial todavía joven y sometido al escrutinio de otras instituciones. Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a Clara Moyano y Pau García, los agentes que lideran una investigación marcada por la presión, las críticas y la frustración a medida que la captura de los fugitivos se alarga. El reparto se completa con Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz, entre otros.

La ficción no solo reconstruye la persecución policial, sino también la relación que se crea entre los dos fugados. Prieto aparece como un criminal duro y sin escrúpulos, mientras Calatrava es retratado como un delincuente más sensible, instruido y marcado por sus adicciones. Durante la fuga, la admiración, la dependencia y la necesidad de protección entre ambos desembocan en un vínculo cada vez más intenso.

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‘33 días’ es una producción de Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media. La serie cuenta con Montse García, Pablo F. Masó, Tono Folguera y Guille Cascante como productores ejecutivos, con guion de Javier Olivares, Jordi Calafí y Xabi Puerta, y dirección de Anaïs Pareto Onghena.