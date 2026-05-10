'Valle Salvaje', avance semanal: revolución con una visita inesperada que pone en jaque los planes de Victoria y el futuro de Adriana

La traición y el deseo vuelven a citarse en el norte. Esta semana, 'Valle Salvaje' pisa el acelerador con una trama que promete dejar a la audiencia pegada a la pantalla de La 1. Mientras Adriana lucha por enterrar lo que siente por Rafael para cumplir con su compromiso con Julio, una llegada imprevista al valle amenaza con desenterrar secretos que la familia Gálvez de Aguirre preferiría mantener bajo llave. Entre chantajes, alianzas peligrosas y un accidente que podría cambiarlo todo, la serie diaria se prepara para vivir sus días más intensos hasta la fecha.

Capítulo 412: Lunes 11 de mayo

Una misteriosa mujer aparece en el valle, provocando un terremoto emocional en la casa grande. Esta incorporación no solo sorprenderá a los espectadores, sino que pondrá nerviosa a Victoria, quien ve cómo su control sobre la herencia empieza a tambalearse. Mientras tanto, Adriana intenta mantener la compostura frente a Julio, aunque la sombra de Rafael sigue siendo demasiado alargada y difícil de ignorar en cada rincón de la finca.

Capítulo 413: Martes 12 de mayo

Isabel empieza a notar movimientos extraños a sus espaldas. Sintiéndose vigilada, la mano derecha de la familia empieza a mover sus hilos para descubrir quién intenta sabotearla. Por otro lado, Gaspar continúa con su ambicioso plan para escalar posiciones, pero se encuentra con la inesperada resistencia de Matilde, quien empieza a cansarse de ser tratada como un simple peón en su tablero de intereses personales.

Capítulo 414: Miércoles 13 de mayo

Un grave percance en el campo obliga a Adriana y Rafael a trabajar codo con codo, reavivando una chispa que ambos intentaban apagar por el bien de la familia. Esta cercanía forzada empuja a la joven a tomar una decisión radical sobre su futuro con Julio, consciente de que no puede seguir viviendo una mentira mientras su corazón late por otro hombre, aunque eso suponga enfrentarse a todo el valle.

Capítulo 415: Jueves 14 de mayo

Victoria, acorralada por las circunstancias, decide jugar su última carta: pactar con su mayor rival para neutralizar la amenaza de la recién llegada. Este pacto de sangre generará una ola de desconfianza entre el servicio, que se ve atrapado en medio de una guerra de clases. Al mismo tiempo, Alejo realiza un descubrimiento fortuito que le hace dudar de la versión oficial sobre la muerte de su padre, señalando directamente a su propio hermano como cómplice de un silencio imperdonable.

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Capítulo 416: Viernes 15 de mayo

Una cena que pretendía sellar la paz se convierte en el escenario de una batalla campal de verdades a medias. Un brindis inesperado sirve para que salgan a la luz las verdaderas intenciones de la invitada sorpresa, dejando a los Gálvez de Aguirre en una posición vulnerable. El capítulo termina en todo lo alto con un cliffhanger brutal: Rafael está decidido a confesarle toda la verdad a Julio, sin saber que una noticia de última hora sobre Adriana podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre.