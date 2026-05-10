Marc Giró y Elvis Sanfiel pagan las consecuencias del choque entre Clavijo y el Gobierno de España: laSexta y TV Canaria interrumpen su programación para cubrir la última hora

La inminente llegada del HV Hondius al Puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife ha saltado por los aires cuando, a falta de sólo seis horas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo ha comparecido para expresar su negativa al fondeo del crucero en Canarias.

Debido a las altas horas de la noche - en torno a las 23:00 hora insular - laSexta tuvo que cambiar su escaleta y TV Canaria interrumpió directamente su programación para cubrir las declaraciones del líder nacionalista, aunque la manera de hacerlo fue distinta.

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*En elaboración.