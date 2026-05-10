Hontavirus
Marc Giró y Elvis Sanfiel pagan las consecuencias del choque entre Clavijo y el Gobierno de España: laSexta y TV Canaria interrumpen su programación para cubrir la última hora
Los presentadores fueron interrumpidos de manera distinta cuando Clavijo decidió a última hora impedir el fondeo del crucero en el Puerto de Granadilla.
La inminente llegada del HV Hondius al Puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife ha saltado por los aires cuando, a falta de sólo seis horas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo ha comparecido para expresar su negativa al fondeo del crucero en Canarias.
Debido a las altas horas de la noche - en torno a las 23:00 hora insular - laSexta tuvo que cambiar su escaleta y TV Canaria interrumpió directamente su programación para cubrir las declaraciones del líder nacionalista, aunque la manera de hacerlo fue distinta.
*En elaboración.
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