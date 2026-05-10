Marc Giró y Elvis Sanfiel pagan las consecuencias del choque entre Clavijo y el Gobierno de España: laSexta y TV Canaria reaccionan al rechazo del fondeo del HV Hondius

La inminente llegada del HV Hondius al Puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife ha saltado por los aires cuando, a falta de sólo seis horas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo ha comparecido para expresar su negativa al fondeo del crucero en las islas.

Debido a las altas horas de la noche - en torno a las 23:00 hora insular - laSexta tuvo que cambiar su escaleta y TV Canaria interrumpió directamente su programación para cubrir las declaraciones del líder nacionalista, aunque la manera de hacerlo fue distinta. Aunque la alerta sanitaria ya había provocado movimientos en la parrilla tanto en el canal autonómico como en el de Atresmedia a lo largo de la semana.

Pero volviendo a lo sucedido anoche, en el caso de laSexta, José Yélamo no esperaba la noticia. De hecho, a esa hora estaba entrevistando a Marc Giró en 'laSexta Xplica' y tuvo que interrumpir la entrevista para conectar directamente con su compañero en Tenerife para escuchar las declaraciones del presidente canario.

"Este momento es un poco raro", interrumpió Yélamo a Giró: "Es que son las 00:11 horas y estamos en directo que tengo a mi compañero preguntándole al presidente de Canarias, un segundito", le pidió el presentador al humorista catalán.

En ese momento, Fernando Clavijo sorprendió con su decisión de no autorizar el fondo del crucero a escasas horas de su llegada a las islas: "Si se quiere violentar...que violenten la autonomía de la Comunidad Autónoma, la voluntad del pueblo canario y que sean responsables de lo que vaya a ocurrir, pero nosotros no vamos a autorizar el fondeo", sentenció el político para sorpresa de Yélamo y Giró, que se mantenían en un pequeño recuadro en la pantalla de laSexta.

Retransmisión de la comparecencia de Fernando Clavijo en 'laSexta Xplica' mientras Yélamo y Marc Giró esperan para retomar su charla / LA SEXTA

El motivo de este cambio de postura, sería la negativa del Gobierno canario a que el fondeo dure 36 horas para que se pueda desplazar en avión a todos los pasajeros, eso es hasta el lunes a las 19:00 horas. Para Clavijo, el traslado de pasajeros podría hacerse durante el domingo para que el barco sólo esté durante 12 horas en la costa de Tenerife, pese a que según el Ejecutivo estatal, ya se había pactado ese plazo de 36 horas.

En Televisión Canaria la interrupción fue más amable porque la autonómica estaba emitiendo una entrega de 'Noche de taifas', un programa de folclore musical canario que presenta Elvis Sanfiel cada sábado por la noche.

Poco antes de la comparecencia de Clavijo, la televisión interrumpió la programación para dar paso a los servicios informativos y la presentadora daba paso a las declaraciones del presidente autonómico. Al término, la presentadora se despidió: "Estaremos pendientes de lo que ocurra durante la noche".

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Avance informativo en Televisión Canaria / TV CANARIA

Por último, destacó que a primera hora de la mañana, la cadena autonómica volvería a modificar su programación: "Le contaremos todo desde primera hora en un informativo especial desde las 7 de la mañana. Retomamos ahora la emisión de 'Noche de Taifas'", concluyó la presentadora.