Marc Giró, asombrado con el reparo de Fernando Clavijo a que los roedores bajen del crucero y naden 200 metros hasta la dársena: "Pero, ¿cómo es esto?"

Fernando Clavijo se convirtió anoche en el protagonista de nuestro país al negarse a última hora a autorizar la llegada del HV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife. El presidente compareció en torno a las 23:00 horas (horario local) para comunicar la noticia, pero la estupefacción llegó después con sus declaraciones en 'laSexta Xplica'.

Tras la breve comparecencia, que afectó a Marc Giró y Elvis Sanfiel por la interrupción de laSexta y TV Canaria de sus contenidos en ese momento, el presidente concedió luego una breve entrevista a José Yélamo desde el exterior del puesto de mando avanzado.

Fue ahí cuando las palabras provocaron la estupefacción en el plató y también en 'Malas lenguas'. Para el presidente autonómico, no tener informes del Ministerio de Sanidad que avalen la inexistencia de riesgo de contagio del virus - algo que el departamento de Mónica García ha negado - ha sido clave, aunque la explicación que ha dado ha sido de ciencia ficción y ha provocado la reacción incluso de Marc Giró.

"Estamos hablando de que va a estar fondeado (el crucero) dentro de una dársena a unos 200 metros de cada uno de los laterales y nosotros, evidentemente - dado que ese virus, un vector de contagio pueden ser los roedores - tenemos reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que ponga en peligro la seguridad de los canarios", comentaba el líder del Ejecutivo autonómico.

Ante estas declaraciones, Marc Giró no pudo evitar su asombro comparándolo con las supuestas armas de destrucción masiva en Irak en el año 2003: "Estos roedores saltando del barco, ¿cómo es eso?", se preguntaba irónico el humorista, que anteriormente había visto cómo su entrevista era interrumpida para cubrir la comparecencia y posterior entrevista de Clavijo.

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"Me da la sensación de que Clavijo habla para su público y no tiene una visión global del asunto", ha sentenciado el presentador.